Una escuela de arte de Bariloche reclama por los insumos

Los profesores de la escuela de arte La Llave reclamaron por la falta de insumos y materiales desde principios de año y anunciaron que evalúan la continuidad de los talleres.

“Desde el comienzo del ciclo lectivo, no hemos recibido más que un 10% de los materiales solicitados que estaban detallados en nuestras planificaciones para el dictado de los talleres”, inidcó Vanesa Arroyo, profesora del curso de dibujo y pintura.

Agregó que tampoco hay mantenimiento edilicio y que el personas de maestranza ni siquiera cuenta con los elementos de limpieza.

“En los talleres, especialmente los de artes visuales, no contamos con los materiales para dar las clases. No tenemos crayones, lápices, pinturas, arcillas, pigmentos para arcilla. Es decir, lo básico para dar un taller de manera óptima”, dijo.

Aseguró que la situación es la misma desde el comienzo del ciclo lectivo. Los reclamos de material se remontan a abril y la respuesta de la dirección de la escuela municipal a la que concurren unas 2000 personas también siempre es la misma: “La compra ya se aprobó en Hacienda”, “la compra ya está llegando”. Sin embargo, lo que llega es “una ínfima parte que no alcanza”, explican.

“Nunca llegamos a tal extremo de desabastecimiento. Siempre hay algo como stock, pero ahora, estamos llegando a septiembre desesperados. Nos estamos quedando hasta sin pegamento”, expresó Arroyo.

Insistió en que el pedido “no es exagerado. Uno planifica todo el año para trabajar con determinados materiales, más aún en una escuela de arte. Pero ni siquiera podemos cumplir con la planificación anual”.

Contó que la escuela cuenta con un bono voluntario para los alumnos de los talleres. “Nuestros alumnos, por suerte, son solidarios y aportan a ese bono que fue creado para comprar cañones para dar clases, instrumentos musicales y equipos de música. Hoy lo estamos usando hasta para comprar papel higiénico, para sostener el funcionamiento diario de la escuela”, advirtió.

Respecto a la posibilidad de tomar medidas más drásticas ante la imposibilidad de continuar con los talleres, Arroyo argumentó: “No podemos seguir trabajando porque no tenemos con qué. Hay talleres de danzas, por ejemplo, que trabajan con el cuerpo y no necesitan insumos. Pero se han solidarizado con los talleres que necesitan insumos y estarían acompañándonos”.

Contexto inflacionario

Al consultar sobre el reclamo de los trabajadores, la directora de la escuela La Llave, Alejandra Schneebeli, aseguró que “el que tiene la respuesta es el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari”.

Reconoció que hay “algunos pedidos de abastecimiento parados y se ha demorado la compra. La Llave es solo una parte de toda la estructura municipal. Seguramente, se evalúan prioridades”.

Resaltó que, en ningún momento, fue necesario suspender las actividades. «Además, tenemos la posibilidad de cobrar un bono contribución que, por ordenanza, garantiza el funcionamiento de los talleres. Cada tres meses se presenta la rendición ante el Tribunal de Contralor”, añadió.

“Lo cierto es que hoy estamos con demoras que se deben subsanar. Se entregaron algunas cosas y otras no. Es nuestra voluntad que se solucione. Lo cierto es que tenemos un presupuesto aprobado sin pensar en este contexto inflacionario”, dijo a este diario.