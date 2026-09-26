Ciudad Deportiva de Neuquén: Mariano Gaido recorrió las obras estructurales y habló sobre los avances

El intendente Mariano Gaido recorrió los trabajos estructurales de la nueva ciudad deportiva de Neuquén capital, donde se construye el Salón de Actividad Física (SAF) en el barrio Melipal. La infraestructura sumará un espacio moderno y techado para consolidar el desarrollo recreativo y social de todo el sector.

Mariano Gaido recorrió los trabajos estructurales de la nueva ciudad deportiva de Neuquén capital

Sobre el avance de las tareas, el jefe comunal destacó que «ya se techó este polideportivo de 1.500 metros cuadrados, un polideportivo de los que desarrollamos, ya es una característica de la ciudad de Neuquén». La ejecución del proyecto representa una inversión de «más de 10.000 millones de pesos que son fondos públicos, fondos de la ciudad», precisó el mandatario.

La iniciativa forma parte de una red de infraestructura deportiva descentralizada que impulsa el Ejecutivo para que cada habitante acceda a servicios en su propio barrio. «Ya lo hicimos en el barrio San Lorenzo, en el barrio Confluencia, en Parque Industrial, en el Hi.Be.Pa y ahora estamos en el barrio Melipal», repasó Gaido. Además, ponderó que la obra genera empleo local: «Fíjate lo avanzado que está la obra con esta empresa neuquina que realmente es un orgullo».

En el predio, los operarios mantienen un ritmo de trabajo sostenido para cumplir con los plazos previstos. El capataz de la obra, Víctor Parra, brindó precisiones técnicas sobre la etapa actual: «Estamos haciendo la obra, estamos en la parte de lo que sería hacer la finalización del techado, o sea, la parte más grande ya avanzamos».

Haber completado la cubierta del edificio permite que las labores interiores continúen resguardadas de las inclemencias del tiempo. «Nos estaría quedando la parte lateral que yo creo que en esta semana y la semana que viene más ya estaría tapado», anticipó Parra sobre los cerramientos perimetrales.

De forma paralela, el equipo de construcción prepara las bases para el sector de espectadores. «Estamos por hormigonar la tribuna, la semana que viene», detalló el encargado. Posteriormente, las cuadrillas avanzarán con las terminaciones de mampostería, vestidores, baños y duchas. «Lo más pesado lo tenemos ya», concluyó el capataz.

Por su parte, Gaido expresó estar «orgulloso del plan de obra que se lleva adelante, viendo que ya se techó, que ya estamos muy avanzados», y enfatizó que la infraestructura «va a recibir a los chicos y a las chicas, principalmente a los jóvenes del oeste de la ciudad de Neuquén«.