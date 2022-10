Una línea telefónica gratuita con los colores del oficialismo incomodó a los taxistas de Cipolletti

En Cipolletti surgió una nueva línea para realizar reclamos y esto generó malestar entre los taxistas de la ciudad. El motivo fue el logo en el que predomina el color verde, casualmente mismo color que utiliza Juntos Somos Río Negro, partido político al que pertenece Di Tella.

La molestia que manifestaron los taxistas de Cipolletti se debe a que deberán colocar nuevas calcomanías con nuevo número para reclamos vecinales en las unidades que conducen. “Nos están imponiendo el partido político del actual gobierno, es publicidad no paga en nuestros autos que son nuestra propiedad privada”, manifestó Liliana Villegas, referente de los taxistas de la ciudad.

Según trascendió otro motivo que aumentó el enojo entre los taxistas de Cipolletti es la notificación que les llegó por parte de la dirección de transporte. En esta se les indica que son los conductores quienes deben hacerse cargo de los costos de colocación de las calcomanías.

El lunes los taxistas presentarán una nota para solicitar que se mantenga el 0800-222-5572 y tener la posibilidad de agregar en negro el numero 147. “El color negro es una elección por los costos, es un color que no se desgasta y que no genera propaganda política. En caso de no resolver esto tendremos que tomar medidas judiciales”, manifestó la referente. Cabe resaltar que ambas líneas funcionan y los llamados son recepcionados por la misma central de comunicaciones.

“No nos pagan nada por llevar su publicidad política del 147 verde con los colores del oficialismo, la ordenanza dice que por publicidad en nuestros taxis debe ser pagada”, manifestaron los taxistas.

El malestar se hizo mayor debido a la falta de dialogo ante el aumento tarifario que tendrían que realizarse en los próximos días.