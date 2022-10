La AIC solicitó la intervención de los gobiernos de Neuquén y Río Negro para resolver el conflicto salarial

Ayer los trabajadores de la AIC comenzaron la jornada con una retención de servicios para denunciar el desfinanciamiento del organismo e iniciar con un reclamo salarial. Aseguran que los sueldos están un 80% por debajo de la escala salarial.

Hoy los trabajadores informaron que continuarán con el reclamo hasta que las autoridades resuelvan la situación. Según explicó el delegado de la institución, Matías Caso, los trabajadores hoy están en asamblea permanente y quite de colaboración. El lunes evaluarán las nuevas medidas de la semana.

Además, se refirió a la reunión que tuvieron ayer con los representantes de Neuquén y Buenos Aires. Explicó que “después de habar con los medios fueron convocados a una reunión donde estaban presentes los representantes de Neuquén y Buenos Aires, faltaba el representante de Rio Negro».

«Allí expresaron que la situación sigue siendo la misma ya que no ha entrado dinero de Nación que es lo que esperamos para hacer un ajuste de nuestros salarios. En la reunión los representantes se comprometieron a hablar con los gobernadores, ya que ellos son los que pueden destrabar el conflicto. El representante de Neuquén va llevar el reclamo a Gutiérrez, el de Buenos Aires a Kicillof y el de nación a la Secretaría de Energía”.

También, el delegado señaló que ayer el representante de Río Negro hablo en otro medio informando que ya había iniciado con los tramites. “El representante de Rio Negro dijo que ya había iniciado los trámites, y que Rio Negro iba a poner el dinero. Esto que él anunció nosotros lo venimos pidiendo hace meses y sabemos que no entra de un día para otro, sino que tarda meses. Lo vemos como un acto político y no de buena fe para los trabajadores”, manifestó.

El conflicto

Los trabajadores de la AIC denuncian el desfinanciamiento del organismo. Según explicó el delegado de la institución, no pueden realizar las actividades, no pueden comprar la estructura que requieren las estaciones de Río Negro y Neuquén y no pueden monitorear la cuenca.

Los trabajadores responsabilizaron al gobierno por el desfinanciamiento. Aseguraron que en 2013 se firmó un decreto en la secretaría de la Nación, apoyada por las provincias que hace que el porcentaje recibido no alcance ni siquiera para pagar los sueldos y mucho menos para realizar obras. “Somos un organismo autárquico y nos financiamos solo con el 1% de las ganancias, antes alcanzaba, pero con la firma del decreto empezamos a recibir menos dinero hasta llegar a la situación de hoy”.

Los salarios

En cuanto al reclamo salarial, señalaron que los trabajadores tienen los sueldos atrasados en un 80%. “Los sueldos están homologados en el Ministerio de Trabajo, según se estableció cada cuatro meses se deben realizar ajustes, pero estos ajustes no se han realizado o si se hicieron fueron en menor cantidad. Por lo tanto, hoy estamos un 80% menos de lo que deberíamos cobrar y que se nos deba nueve sueldos de retroactivo”, expresó el delegado.