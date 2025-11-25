Una nueva avenida al Polo Científico de Neuquén: suman 50 cuadras de asfalto y una inversión de $4000 millones

La municipalidad de Neuquén prevé la inauguración de 50 nuevas cuadras de asfalto y una nueva avenida de 1.500 metros lineales en el sector del Polo Científico Tecnológico en los próximos 60 a 90 días. La obra, que incluye también la consolidación de la Avenida Las Bardas, representa una inversión municipal de 4.000 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales.

Los trabajos se enmarcan en el Plan Orgullo Neuquino y avanzan a pocos metros del Polo Científico Tecnológico, abarcando el barrio lindero y una conexión vial con los miradores del Parque Lineal Las Bardas. La consolidación de la Avenida Las Bardas, que actualmente tiene un avance del 70%, contempla la creación de doble carril, un bulevar central y estacionamientos.

Una inversión clave para la conectividad y el desarrollo en Neuquén

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, destacó la importancia de la inversión. «Entre las dos obras estamos hablando de 4.000 millones de pesos, con fondos propios y realizada con mano de obra neuquina«, precisó la funcionaria durante una recorrida por el sector.

Pasqualini remarcó que esta iniciativa se integra al plan de la «ciudad de los 15 minutos», con el objetivo de mejorar la conectividad urbana. Subrayó, además, el rol fundamental de estas obras para potenciar el Polo Científico Tecnológico, que alberga universidades, la escuela de robótica y un Instituto de Investigación en Biomédica, con proyectos para la construcción de un tercer edificio.

Por su parte, Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló los avances de las tareas. La pavimentación de las 50 cuadras en el Distrito 2 presenta un 40% de avance en cordón cuneta y pavimento. El funcionario estimó que ambas obras, la avenida y las cuadras, podrían estar listas para su inauguración en los próximos 60 o 90 días, aunque aclaró que el ritmo final dependerá de la disponibilidad de plantas y equipos de asfaltado.

El proyecto incluye el desarrollo de un parque lineal con miradores que acompaña el borde de la meseta, buscando poner en valor el área urbana de las bardas y generar vinculación con nuevas arterias de circulación de la ciudad como las avenidas Raúl Soldi, Huilen y Los Paraísos.