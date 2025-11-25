Con máximas que no bajan de 35°C, el Alto Valle transita otro día de calor extremo: ¿cuándo será el punto más intenso?

El calor ya se instaló en la región y anticipa de a poco la llegada del verano. Después de la jornada intensa del lunes, el pronóstico adelantó otro día más con temperaturas que no bajan de los 35°C. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

Esta última semana de noviembre estará marcada por el calor y la inestabilidad. La semana comenzó registrando temperaturas intensas de calor, el lunes llegó a los 40°C y este martes se espera una jornada similar.

El día también estará marcado por la presencia de humedad que se instala para anticipar las lluvias pronosticadas para el miércoles. Este factor hará que el calor se sienta mucho más sofocante.

El detalle del tiempo para el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional precisó en su pronóstico que en ciudades como Neuquén y Roca, la temperatura máxima alcanzará los 35°C e incluso podría superarlo.

Se esperan presencia de viento leve, su velocidad rozará los 24 km/h y en tanto las ráfagas serán de 34 km/h.

El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del calor será durante la tarde. A partir del mediodía la temperatura llegará a los 30°C y luego ascenderá hasta los 36°C, entre las 15hs y las 18.

Hacia la noche se espera que descienda la temperatura, pero se mantendrá en los 30°C.