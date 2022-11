Vecinos de Centenario reclaman que hace una semana no tienen agua

Dos barrios de la localidad de Centenario se encuentra sin agua hace una semana y las temperaturas altas están complicando la situación de varias familias. Las familias reclaman que las autoridades municipales no le están dando respuestas y no saben con quién hablar.

Se trata de los barrios Fulciniti y Herrerías, que se ubican en cercanías al expeaje de la Ruta 7 en Centenario. Las familias que forman parte de los barrios se muestran preocupadas porque presentaron varias notas y los funcionarios del municipio no se han acercado a verificar el motivo de porque no presión en el agua, informó el medio Centenario Digital.

Una de las vecinas, en comunicación con la FM Red Social 97.9 informó que desde el pasado lunes no tienen «una sola gota de agua, hay una minima entrada durante la madrugada, recién a las 3 de la mañana y a las 7 se cortó». En este sentido, comentó que lo poco que pudieron juntar durante la madrugada lo utilizaron para el baño pero que las plantas, tanto de los domicilios como de la plaza, comenzaron a secarse con las altas temperaturas.

«No estamos lavando las plantas para priorizar, cuidar, tampoco ha venido el municipio a traer camiones que en un momento desesperado del verano se hizo», dijo la vecina y agregó «es desesperante porque uno dice será problema de un día y no se resuelve, limpias o no limpias, lavas o no lavas ropa, el año pasado el problema es más grave”.

Asimismo comentó que esperan que le puedan dar alguna solución porque durante el día no tienen agua y lo poco que juntan, no les alcanza. «Ayer rogábamos que llueva un poco», manifestó la vecina.