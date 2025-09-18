Viedma presenta la futura ampliación del Centro Municipal de Cultura

La Municipalidad de Viedma realizará este viernes una consulta pública para presentar el proyecto de «puesta en valor, ampliación y refuncionalización» del Centro Cultural que demandará una inversión de siete millones de dólares financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El encuentro será desde las 11, en el propio edificio y los vecinos podrán acreditarse de 9 a 10:30. Este mecanismo de participación ciudadana está previsto en el proyecto y permitirá consultas de los interesados, pero no es vinculante.

El proyecto ya está aprobado por el organismo internacional y en el municipio estiman que en un mes más saldría la licitación respectiva para que a fines de diciembre o principios de enero de 2026 comience la obra que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

El edificio actual, inaugurado en 1970, tiene 2.400 metros cuadrados en dos plantas, cuenta con aulas, oficinas, dependencias y una sala de espectáculos con capacidad para 500 personas y dos camarines y la nueva infraestructura ampliará en un 50% la superficie cubierta, sumará un 20% de capacidad en la sala mayor, se agregará una nueva ala en el sector sur destinado a la administración, se construirá una nueva confitería, se construirán veredas internas y se construirá una senda peatonal que conectará con la plazoleta del Fundador a la vera del río Negro.

La accesibiliad será un punto especial ya que se mejorarán los ingresos y se colocarán dos ascensores, como así también el impacto ambiental y visual de las nuevas obras.

Además de la refuncionalización de los espacios actuales se construirá una sala de conferencias, cinco aulas taller en la planta baja, otras cuatro en la planta alta más una sala de profesores, un salón de usos múltiples, una sala de ensayos y artes escénicas y un laboratorio audiovisual, con sus respectivos equipamientos.

En la sala mayor se cambiarán las butacas, se ampliará la capacidad con la construcción de un palco, se habilitarán cuatro camarines, se hará un nuevo diseño de estructuras de soporte de la parrilla escénica, pasarelas técnicas, barras de colocación de luces, consolas, pantallas de led y se acondicionará para contar con dos salidas de emergencia a nivel de piso de planta baja, una con salida directa al exterior y la otra hacia el hall de administración.

Fuera del edificio principal, en el sector próximo a la avenida Costanera y 7 de Marzo se construirá un nuevo punto gastronómico y sanitarios públicos, mientras que tendrán un nuevo diseño los espacios exteriores, con sendas peatonales, una plaza cívica, una calle interna de servicio y un cruce peatonal a nivel que conectará con la plazoleta del Fundador y el paseo costero.