Vuelve la tarifa social de luz en Neuquén

La tarifa social eléctrica se volverá a implementar este invierno para personas de escasos recursos que no tienen acceso al gas domiciliario. Así se informo desde la cooperativa eléctrica CALF; desde donde se indicó que el acuerdo se firmará la semana entrante entre el gobierno de la provincia, la CALF y el ministerio de Desarrollo Social.

La administración del programa y los recursos serán del Ministerio, aseguró el presidente de la cooperativa, Darío Lucca. «Desde el ministerio dependerán los requisitos y la instrumentación, nos extenderá a nosotros quiénes son los beneficiarios y luego desde CALF se le solicitarán los recursos a la provincia«; sostuvo Lucca.

Recordó que no hubo implementación de la tarifa social desde la pandemia. Y que antes del cambio de gobierno y de la vigencia del aislamiento obligatorio, la cifra de familias beneficiarias alcanzaban a 14.000.

«Se aplicará para pensionados, jubilados con la mínima, personas sin trabajo o de escasos recursos, que no tienen ingresos. Realmente para la gente con más necesidades: no sabemos a cuántas personas alcanzará porque no nos llegó el listado del Ministerio, así es que no sabemos de qué cantidad estamos hablando«, describió Lucca.

Dijo que según los últimos datos, la semana que viene se llevará a cabo la firma de convenios marcos y específicos con la administración provincial y la comuna capitalina.