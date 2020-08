Municipio cerrado y nuevos horarios comerciales en Chichinales en fase intermedia

Desde hoy y hasta el viernes no habrá atención al público en el municipio. (Foto Néstor Salas)

El municipio de Chichinales adelantó que esta semana no tendrá atención al público, medida que adoptó en adhesión a la fase intermedia que se estableció para las ciudades del Alto Valle y con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio. Al mismo tiempo se determinó el horario cortado que tendrán los comercios no esenciales en la localidad.

El cierre del municipio se aplicará también en las dependencias que tiene en el barrio Villa del Parque y afectará el servicio de esterilización de mascotas. Tanto en la sede central como en esa dependencia no habrá atención en lo que resta de la semana. “Esta medida fue adoptada con el objetivo de reducir la circulación de personas y, por ende, del virus covid-19”, se apuntó.

No obstante, desde el municipio de Chichinales, indicaron que los servicios de recolección de residuos y riego de calles se prestará en forma normal; en tanto se dispuso de una guardia para la atención de urgencias. Para solicitar la atención de la guardia, los vecinos deberán comunicarse a los teléfonos 4491273 o 4491166.

Por otra parte, el lunes se reunió el Comité de Emergencia local que analizó la situación sanitaria actual de Chichinales y el intendente Alberto Pacenti brindó detalles de la teleconferencia en la que participó junto a otros jefes comunales con la gobernadora Arabela Carreras donde se evaluaron las medidas alternativas de para la fase intermedia.

En relación a la nueva resolución del Ministerio de Salud por los horarios de comercios en esta fase intermedia, se indicó que se pautó un horario cortado de ocho horas para los denominados no esenciales.

“La actividad comercial no esencial será de 9 a 13 y de 15 a 19 y la esencial de 9 a 19 de lunes a viernes. Los días sábados de 9 a 14 ambas actividades. A partir de las 19 regirá la modalidad delivery y take away que se extenderá hasta las 22 en bares, restaurantes y confiterías”, precisaron desde el Comité de Emergencia.

En cuanto a las actividades deportivas y recreativas individuales, apuntaron que estarán permitidas de viernes a domingos hasta las 19.

“Se le solicita a la población que se extremen las medidas de precaución, realizar las compras una persona por familia, no realizar reuniones por fuera del grupo conviviente”, recomendaron los integrantes del Comité, al tiempo que apuntaron que se mantendrán los controles en la vía pública por el uso de tapabocas y se verificará el cumplimiento de horarios y pautas de higiene, cantidad de clientes y distanciamiento en los comercios.