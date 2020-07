Murió una mujer que había contraído la COVID-19 en Bariloche

Una mujer de 35 años, que había contraído la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, murió en las horas últimas en Bariloche, informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, la médica Mercedes Ibero.

Explicó que era una paciente oncológica que había negativizado y que murió como consecuencia de una complicación de la enfermedad que padecía.

Ibero dijo que Nación la incluyó entre las personas que habían muerto el jueves por el coronavirus. Es la décima persona que muere en Bariloche en lo que va de la pandemia.

Además, comunicó que en las 24 horas últimas se confirmaron 13 nuevos casos positivos en esta ciudad y 5 pacientes lograron curarse. Por eso, consignó que hay por el momento 28 personas internadas y aisladas porque contrajeron el virus.

“Por suerte, los 13 casos son contactos estrechos de pacientes que ya eran positivos con lo cual estaban aislados”, aseveró la funcionaria provincial, en una nueva conferencia de prensa que dio desde la Gobernación, en Viedma.

Dijo que van a seguir apareciendo casos, pero “mientras nosotros podamos mantener entre 28 y 30 casos activos no tenemos que preocuparnos porque no colapsa nuestro sistema sanitario”.

Aunque advirtió que no hay que relajarse y “juntarnos sin usar el barbijo, sin mantener los 2 metros de distancia, o juntarnos a tomar mate, a compartir una botella en un grupo”. “Si lo aprendimos, por más que siga habiendo casos, no va a llegar a colapsar. Lo único que tenemos que cuidar es no colapsar nuestro sistema sanitario”, reiteró Ibero.

Desde finales de marzo pasado, cuando se detectaron los primeros contagiados hasta el momento, 312 personas contrajeron la COVID-19 en esta ciudad, que tiene una población estimada en 140 mil habitantes, según los datos oficiales. Informaron que 274 pacientes se curaron, 10 murieron y quedan 27 internados.

A nivel provincial, en las 24 horas últimas se confirmaron 26 casos positivos y 25 personas se recuperaron en Río Negro. Desde marzo hasta la fecha, el Ministerio de Salud de la provincia informó que 1057 personas contrajeron la enfermedad. De ese grupo 821 se curaron y 46 murieron.

Todavía hay 190 pacientes internados en la provincia: 105 de Roca, 28 de Bariloche, 12 de Cervantes, 12 de Ingeniero Huergo, 10 de Allen, 8 de Ingeniero Jacobacci, 7 de Villa Regina, 3 de Cipolletti, 3 de Cinco Saltos y 2 de Río Colorado.