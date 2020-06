Murray propone un ranking de la ATP cada dos años

El tenista británico Andy Murray propuso hoy que el ranking ATP se ajuste cada dos años ya que habrá una agenda "muy apretada" debido a que la pandemia de Coronavirus obligó a la suspensión de muchos certámenes.

Esta medida ya la había propuesto el español Rafael Nadal, para evitar que las lesiones perjudicasen en la clasificación a los jugadores y fue uno de los motivos de discrepancia con el suizo Roger Federer, contrario a la iniciativa, en el Consejo de Jugadores de la ATP.

"No es seguro para los jugadores pasar de estar jugando semifinales en el US Open a irse a Madrid, con altitud y en tierra, después de lo que llevan sin participar. Muchos tenistas no van a poder estaren los grandes certámenes".

El circuito ATP recuperará la actividad a partir del 14 de agosto con la disputa del ATP 500 de Washington, seguido de Cincinnati y el US Open, tras lo que se disputará una gira en Europa que culminará con Roland Garros.

Rafael Nadal fue el primero que propuso en ranking modificado. Gentileza.

"Puede que valga la pena echar un vistazo a un ranking a dos años, para que los que lo hicieron bien el año último y no estén capacitados en la reanudación para defender sus puntos, no sean castigados", concluyó.