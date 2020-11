Música en el Complejo Cultural Cipolletti con el tenor venezolano César Barrera

Los días de pandemia siguen transcurriendo y sin lugar a dudas la “nueva normalidad” nos (sos)tiene consumiendo cultura desde la pantalla de a montones. Las plataformas de streaming empiezan a quedarse sin nuestro alimento, y los shows en vivo sin público aparecen como una opción atractiva que emula el acto de ir a un recital.

En línea con esto, el Complejo Cultural Cipolletti ofrece un recorrido por canciones clásicas del mundo, boleros, tangos y algo más, en el recital que brindará el venezolano César Barrera con su voz tenor, acompañado del reconocido pianista y compositor, Daniel Sánchez Cassataro. Será este viernes a las 20:30, a través de la página de Facebook de la Secretaría de Cultura y su canal de YouTube.

César lleva años viviendo en Cipolletti. Estudió canto lírico y dirección orquestal en el conservatorio nacional de música Simón Bolívar, en Caracas. A unos 400 kilómetros de su pueblo natal, Cumaná, en el Estado Sucre. También formó parte de la Academia Internacional de Canto del Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela. Por estos días dicta clases en la Escuela Municipal de Música de Cipolletti.

En el recital que pensó este magnífico cantante pretende recorrer las melodías de la historia musical del mundo. “Vamos desde la música italiana, la música francesa, la música estadounidense, con canciones como “´O sole mio”, “La vie en rose”, con varios boleros, y también pasearemos por el repertorio de tango, aprovechando que vivo en la cuna del tango”, precisó el joven talento, y agregó: “el tango es motivo de inspiración en mi formación profesional”.

Daniel Sánchez Cassataro, compositor y docente nacido en Neuquén, pero radicado desde hace años en Cipolletti.



De Daniel Sánchez Cassataro hay mucho para contar, ya que es uno de los músicos más reconocidos de la región. Compositor y docente nacido en Neuquén, se radicó hace muchos años en Cipolletti, y su trayectoria lo precede. Compuso música de todo tipo, incluyendo para radio, TV y cine documental. La obra “Confluencia”, una composición dedicada a los ríos principales que dan vida a Río Negro y Neuquén, tiene tres movimientos: Río Limay, Río Neuquén y Río Negro. Daniel grabó junto a los conjuntos más emblemáticos de la zona, y acompañó a artistas de nivel nacional e internacional, como Susana Rinaldi, Roberto “Polaco” Goyeneche, Raúl Lavié, Argentino Ledesma y María Graña. Actualmente es docente en el Iupa y en la Escuela Superior de Música de Neuquén.



“A ellos, a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, que ha sido mi fan número uno y no se perdió ni un concierto, en las escuelas. Este concierto, lo que me llena y me motiva, es saber que ustedes lo podrán disfrutar, así que a ustedes se los dedico”, expresó el músico, algo emocionado por la distancia que lo separa de sus afectos.

Desde la Secretaría de Cultura de Cipolletti explicaron que estos ciclos de recitales en vivo -y sin público- forman parte de un programa denominado #CulturaProduce que apunta a reactivar el rubro de contrataciones y producciones en vivo. Un sector que fue muy golpeado por la crisis que generó la pandemia.

Algo así como una plataforma de producción de contenidos digitales de todas las artes, tanto escénicas, sonoras, visuales, performativas y literarias, que son creados para ser difundidos en redes sociales y televisión.