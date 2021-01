Muy bien atendida

Me presenté en el Hospital Bouquet Roldán para confirmar o descartar a través del test para Covid-19, si estaba o no padeciendo la enfermedad.

Pablo Gonzalo Luna, fue el encargado de recibirme en la entrada, y debo destacar que en todo momento se mostró cortés y amable; ¡tiene una paciencia única!

Después llegó el turno de ser atendida por una enfermera de la que solo pude recabar su nombre, Telma; su trato gentil mostró en todo tiempo una gran serenidad.

Finalmente, me recibieron la médica Daniela Rostagno, y el médico Marcos Dorado (éste último fue quien me hizo el hisopado express), y también fui atendida de forma amigable y súper profesional.

Gracias! Mil gracias a todos!!!

Estela Etcheverry

DNI: 12.820.423 - Neuquén