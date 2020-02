Villa Regina

Festejo de la pobreza. Fiesta de la Manzana: grandes preparativos e inversión para un festejo que a muchos productores les parecerá absurdo, fuera de lugar y un cachetazo inmerecido.



No se puede estar de acuerdo con la intendencia de General Roca ni aceptar un festejo en plena crisis como la que está pasando la fruticultura en estos momentos.



Este año no hay nada que festejar acerca de la manzana. Productores fundidos, angustiados, empobrecidos, desmotivados y muy cerca de la quiebra no creo que vean con buenos ojos toda la inversión que se hizo en globas, escenarios, grupos de música y todo lo q hace ruido para entretener, todos gastos de recursos que todos aportamos al municipio.



No ven la realidad a pesar de ser gente oriunda del valle, un valle q ya no se identifica con la buena fruta porque hace años q nos quedamos atrás en calidad, cantidad y costo para producir. Fiesta de la manzana: me parece una burla de esas que duelen y erosionan el alma de los que con toda pasión producen y no reciben nada a cambio.



En fin, esos son nuestros gobernantes que dicen defender los intereses de los ciudadanos que trabajan y ganan su dinero honestamente y con enormes esfuerzos.



Gladis Tonelli

DNI 10.432.202