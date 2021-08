Nelson Gutiérrez: enfermero, vacunador y gestor de inmunidad para todos

Nelson es de esos que va y viene todas las mañana en medio de las aglomeraciones del vacunatorio. Impaciente, atento; atiende el teléfono, contesta mensajes, llama. Cada tanto aplica alguna dosis cuando hace falta. Cada tanto se preocupa. Pero sobre todo, es quien se ocupa de que todo esté bajo control en el vacunatorio de la colonia penal, ese lugar que en los últimos ocho meses se volvió como su “segunda casa”.

Nelson Gutierrez trabaja de 6 a 23 todos los días para garantizar que no quede roquense sin vacuna. Organizó la masiva campaña contra covid-19 desde el inicio. Es el actual coordinador de vacunación covid del hospital.

Tiene 49 años y nació en Valcheta, en la Línea Sur. Vive en el valle desde los 17 años y se considera un roquense más. “Acá me siento en mi casa”, dijo.

Es licenciado en Enfermería y tiene una maestría en Administración. Estudió en la Universidad San Juan Bosco y el posgrado en la Universidad Nacional de Rosario. Hace 27 años que trabaja en hospitales de Río Negro.

Nelson es enfermero y coordinador de la campaña de vacunación desde el inicio. Foto: Juan Thomes

En el último tiempo, se desempeñó en el López Lima como supervisor del Departamento de Enfermería y durante la pandemia cumplió diversos roles. A fines de 2020 le pidieron que cumpliera un rol de dirección en la campaña de vacunación más masiva de la historia.

Por supuesto conllevaba un gran desafío en su momento, que se fue acrecentando. Y lo aceptó. Fue parte de la elaboración del plan estratégico de vacunación covid y estuvo siempre en las reuniones de dirección del hospital, que lo terminó designando para esta función.

“He vacunado, he cumplido todos los roles que se ejecutan. Uno no puede coordinar algo tan grande si no conoce cada rol”, admitió Nelson, en charla exclusiva con RIO NEGRO.

“Yo desde el primer día (de la pandemia) entendí que esta es una situación particular que tiene un principio y va a tener un final” Nelson Gutierrez, coordinador de vacunación covid

Su trabajo consiste en la “planificación de la vacunación” dijo, la coordinación de equipos de trabajo del hospital y externos, recursos humanos y materiales; funciones y dispositivos. Además, destacó el trabajo de comunicación y contacto con la prensa “que es otro trabajo importante” porque hace a que la población acceda a la información.

“Lo que hago habitualmente es planificar por semana junto con un grupo de decisión donde se van viendo las estrategias. Mi trabajo es de coordinación, técnico y administrativo”, sintetizó.

Lo difícil además de la responsabilidad es la cantidad de tiempo que conlleva. “Trabajo todo el día”, contó al relatar cómo es su jornada de trabajo en los últimos meses. Empieza alrededor de las 6:30 y tiene horas presenciales a la mañana y a la tarde, pero en su casa trabaja hasta las 22 o 23.

Cada tanto aplica vacunas cuando hace falta, pero en el día a día realiza la coordinación y organización del servicio. Foto: Juan Thomes

Por otro lado, convivir con el virus fue de lo más difícil para él. “Es muy complejo ver a tus colegas y compañeros contagiarse, enfermarse, trabajar con miedo. Yo mismo. Fue difícil por el miedo al contagio, no en lo personal; sino por el riesgo de exposición que tiene nuestra familia”, contó.

El vacunatorio es hoy un lugar emblemático para los roquenses, donde se imparte salud y prevención covid, con eso, esperanza a futuro. Cree que la campaña de inmunización covid podría concluir a fin de año en términos masivos y que luego cuando deje de ser necesaria, continuará relegada a un servicio.

“El nuestro es un vacunatorio de cabecera del que dependen todos los vacunatorios de nuestra zona. Es un rol importante el del vacunador y el de la atención primaria de la salud (…) Llegar antes de que la gente se enferme, es una estrategia fundamental”, concluyó.

"Esta campaña de vacunación ya creo que va a durar todo el año. Cuando terminemos con la franja de edades adultas, avanzaremos con adolescentes y niños". Nelson Gutierrez, coordinador de vacunación covid Roca

Datos 246 días lleva esta campaña de vacunación masiva contra la covid en Roca. Empezó el 28 de diciembre. 2500 es el pico de dosis que han llegado a colocar en un día en el vacunatorio covid de Roca.

En este día… ¿Qué le regalarías a Roca?

“Yo apostaría a profundizar la urbanización de todos los barrios. Como por ejemplo barrio Nuevo, Noroeste, terminar de completar los servicios”, explicó Nelson.

Y aclaró que se debe enfocar hacia la juventud con centros deportivos y de recreación para que se sientan contenidos.

Y el último deseo de este vecino es que en un tiempo no muy lejano la ciudad de General Roca pueda tener un nuevo hospital.