Netflix: un documental para conocer la vida y el arte de Miles Davis

Con reflexiones del propio artista extraídas de su autobiografía, una buena cantidad de material fílmico y fotográfico, e invalorables testimonios de figuras clave en su vida, “Birth of the Cool: La historia de Miles Davis y su música”, documental de Stanley Nelson, que puede verse en Netflix, resulta una excelente radiografía del genial trompetista afroamericano.

La película, de poco menos de dos horas de duración, bucea de manera exhaustiva en los distintos acontecimientos que convergieron para la construcción del arte de Miles Davis, en una recorrida que también hurga en su vida personal, aunque sin perder nunca el foco en los resultados artísticos.



En tal sentido, el derrotero profesional que lo convirtió en uno de los músicos más vanguardistas del siglo XX se ubica en el centro de la escena; y los relatos que dan cuentan del racismo de la época, la violencia familiar y los recurrentes descensos al infierno de las drogas se entrelazan para consignar el carácter hosco y el dejo de tristeza que dominaban su carácter y se inmiscuían en su obra.

“La música siempre ha sido como una maldición conmigo. Es lo primero en mi vida. Me duermo pensando en ella y me despierto pensando en ella”, dice al iniciarse el documental la característica voz carrasposa en off de Miles Davis, interpretada por el actor Carl Lumbly, en lo que constituye una marca de cuál será el tema central del filme.



Precisamente, el actor asume la voz del músico, con reflexiones tomadas de “Miles: La autobiografía”, un libro publicado en 1989, en donde el artista recordaba diferentes eventos de su vida.

Al relato lo construyen además personas cercanas en su vida, como su hijo Erin, su amigo Cortez McCoy, su ex esposa Frances Taylor y la actriz Juliette Gréco; especialistas como los escritores Farah Griffin y Ashley Kahn, y la musicóloga Tammy Kernodle; y músicos de la talla de Quincy Jones, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Marcus Miller, Ron Carter, Jimmy Cobb, Carlos Santana y Mike Stern, entre otros.

Así, de manera cronológica, el filme cuenta la infancia del músico en East St. Louis, un pueblo en donde la fortuna de un padre que solía golpear a su esposa no alcanzaba para atenuar el racismo del que era víctima.

La historia prosigue con las inquietudes artísticas del joven músico; la búsqueda de autosuperación a partir del contacto con pares a los que tomó como referentes, como Charlie Parker y Dizzie Gillespie; su radicación en Nueva York; su paso por París; y su posterior regreso a los Estados Unidos.

Por supuesto que este peregrinar es abordado desde las huellas que dejó en su música y su personalidad.

El recorrido también transcurre entre la grabación de discos que resultaron hitos en su carrera, aunque siempre con la atención puesta en la búsqueda de un sonido vanguardista.

El disco que le da nombre al documental



Allí se hace hincapié en la aparición del uso de la sordina en su trompeta, la decisión de grabar temas sin ensayos previos a modo de experimentar con los sonidos, el impacto que le provocó el éxito de las grandes bandas de rock, el funk, la música hindú y los sonidos electrónicos.

En el plano personal, una operación en la laringe que dotaron a su voz de un tono tan particular, sus excesos con el alcohol y las drogas duras, el ataque racial de la policía de Nueva York cuando ya era una figura famosa, la violencia contra sus mujeres, sus sofisticados gustos y su autorreclusión cuando sintió que no podía ofrecer nada novedoso a nivel musical, también tienen su lugar en el documental.

Lo cierto es que al finalizar la película no sólo queda la sensación de haber conocido la biografía de Miles Davis, sino que además hay una comprensión total de su obra, una explicación de su filosofía artística y, fundamentalmente, las ganas de seguir escuchando su genial música.