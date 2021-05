Neuquén no suspende deportes y hará controles exhaustivos de las restricciones

Desde hoy y hasta el 21 de mayo, en Neuquén y Río Negro rigen nuevas medidas de restricción para tratar de mitigar la suba de contagios en la segunda ola de coronavirus. Las principales restricciones tienen que ver con un límite en la circulación nocturna, con la prohibición de casinos, eventos y juntadas, así como con respetar aforos del 30%. Desde la municipalidad de Neuquén aseguraron que el control de estos puntos serán "exhaustivo".

"Vamos a estar recorriendo la ciudad para que estas medidas se cumplan", subrayó María Pasqualini, secretaria de Capacitación y Empleo, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3). Y agregó: "desde el área de comercio va a haber todos los controles necesarios para que se respeten, por un lado, los aforos acordados, y por el otro, el horario".

"Con esto si vamos a ser muy exhaustivos, a la 1 de la mañana no puede quedar un solo ciudadano a ciudadana que no sea esencial circulando por la ciudad. Allí es donde vamos a tener controles exhaustivos desde tránsito y desde todas las áreas pertinentes", precisó.

Y, en ese sentido, indicó que "todos los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad, a través de las diferentes áreas, vamos a estar en la calle (...) del 13 al 21, nosotros, la municipalidad de Neuquén va a estar en la calle. Vamos a hacer un control exhaustivo". Contó que el dispositivo de control que se montará será similar al que ya se realizó el año pasado, en medio de la primera ola.

El casino estará cerrado, después de la 1 de la mañana sólo podrán circular personas esenciales casinos, los comercios que permanecen abiertos deberán respetar un aforo del 30%, las reuniones sociales en espacios cerrados quedan suspendidas y también las que se realicen en espacios abiertos con más de 10 personas. Esas son las medidas que regirán en la capital neuquina.

Respecto de la suspensión de deportes en establecimientos cerrados, que también está incluida en el paquete de medidas provinciales. Pasqualini aseguró que en Neuquén capital eso no sucederá. "En principio lo que estamos haciendo son controles (...) las actividades recreativas no se van a suspender porque ya están trabajadas con los aforos correspondientes en cada una de las áreas deportivas. Nosotros en la ciudad de Neuquén no tenemos suspensión de actividades deportivas, si tenemos mayor control en cada uno de los clubes y de los lugares de manera tal que los aforos correspondientes en cada una de las actividades se cumplan a raja tabla", precisó.

Además, la funcionaria municipal insitió en la necesidad de la la responsabilidad para el cumplimiento de las medidas: "necesitamos que la ciudadanía acompañe estas medidas y el primer lugar de acompañamiento es la responsabilidad individual

