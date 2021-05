Gastronómicos preocupados en el arranque de las nuevas restricciones para Neuquén

Hoy entran en vigencia las restricciones para los departamentos Confluencia y Zapala, considerados dentro de los parámetros nacionales con Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario. Con las nuevas disposiciones la circulación está permitida hasta las 0:00 y en ese horario no podrá haber más clientes en los locales.

Desde el sector gastronómico diferenciaron que el mayor impacto se generará en los comercios más informales, el caso de las cervecerías. Esperan que no se sumen más restricciones porque el rubro está “en terapia”.



Gustavo Ammann, titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén (Aeghn) observó dos escenarios. “La gastronomía tradicional lo va a sortear con más facilidad, por la temporada de otoño y con los fríos, por lo que no va a ser tan intensa en cuanto la afectación de la actividad. Y por otro está la gastronomía informal, como cervecerías, que vemos que ha tenido una recuperación más interesante que la gastronomía tradicional pero que las nuevas restricciones lo va a sentir un poco más”.



Ammann dijo que la situación de la actividad “está en terapia” y marcó que les genera preocupación que no se ve un apoyo puntual de los gobiernos. “Hay pérdidas y endeudamiento. Hay desgano, malestar y preocupación y eso hay que enmarcarlo dentro de ese panorama”, describió sobre lo que se observa tanto en el sector hotelero como gastronómico.



Destacó que a diferencia de lo que veían en 2020 con una posición del gobierno provincial “extremadamente priorizando lo sanitario” ahora hay una postura “más acorde con lo que significa la actividad económica”.



Agregó que recién en la otra semana se verá de manera más puntual las repercusiones y el impacto de las medidas. En el sector comercial también está el recuerdo de lo que fue el 2020.



“Después de la experiencia del año pasado el miedo que uno tiene es que después de quince días se saquen dos horas más. En la medida que por ahora sea esto, es aguantable todavía. Y ojalá que disminuyan los casos, porque uno tiene que analizar también la situación sanitaria”, sostuvo el presidente de la Asociación de Comercio, Industria y Afines de Neuquén (Acipan),Daniel González.

Sumó que los contagios no se producen ni en el comercio ni en la actividad gastronómica, "no así en las reuniones familiares, recreativa y lo que es reuniones sociales. Ahí es donde hay que incrementar los controles y no tanto la restricción de la actividad económica, que por ahora es liviana, pero no se podría soportar mayor restricción como la que está habiendo en estos momentos en Buenos Aires".

Las medidas estarán vigentes, en principio, hasta el 21 de mayo.Quedaron suspendidas las reuniones sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas, práctica deportiva en espacios cerrados, y actividades de casinos, bingos, y discotecas.

Los locales gastronómicos podrán funcionar con un máximo del 30 por ciento del aforo y atender hasta la medianoche, con 60 minutos adicionales para poder retornar a los domicilios tanto clientes como empleados.

Sobre las nuevas medidas fuentes del Municipio de Neuquén adelantaron a RÍO NEGRO que se "harán sutiles modificaciones" y se aclararán algunos puntos como los relacionados a las prácticas deportivas en los clubes.