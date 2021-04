Neuquén confirmó que llegó la segunda ola, pero por ahora no habrá más restricciones

Ayer Neuquén tuvo 450 nuevas personas con diagnóstico positivo para Covid-19. Una cifra similar no se alcanzaba desde febrero. Además, la ocupación de camas llegó al 80%. A pesar de reconocer que ya estamos en la segunda ola, desde el gobierno provincial, por ahora, se apunta a los cuidados y la responsabilidad individual y social.

La ministra de Salud, Andrea Peve, en declaraciones radiales reconoció que "ya estamos parados" en la segunda ola de contagios de coronavirus, pero insistió en la necesidad de aplicar los "nuevos hábitos" aprendidos el año pasado. Por el momento, no se analizan nuevas medidas de restricción.

"Ayer tuvimos un día de muchísimas personas infectadas, es una tendencia que ya veníamos viendo con un aumento paulatino en los últimos 15 días y ayer fue un número clave, importante", subrayó Peve sobre la cifra de contagiados publicada en el parte epidemiológico de este martes.

Ante esta situación, sin embargo, sostuvo que "hay que seguir haciendo lo que sabemos que hay que hacer, hay que revisar todo lo que uno hace individualmente, hay que empezar a tener estas medidas más en cuenta, a entender que no hay ninguna cuestión mágica y que por más que nos hayamos vacunado, si me vacuné no me relajo, sigo cuidandome porque en realidad también soy vulnerable a volver a infectarme, a lo que no soy tan vulnerable es a tener una infección grave".

Y al respecto también señaló: "hemos aprendido muchísimo durante todo el año pasado (…) justamente esos hábitos nuevos que aprendimos el año pasado son los que nos tienen que acompañar durante todo este año".

En cuanto a la posibilidad de aplicar restricciones, Peve confió que "por parte del gobierno siempre estamos monitoreando la cantidad de casos y nuevas personas que se van infectando, y en relación a eso siempre revisamos que es lo que tenemos y si en algún momento se tienen que hacer restricciones se mirará y se analizará que tipos de restricciones son, porque hemos aprendido muchísimo del año pasado, cuáles son las restricciones más importantes, cuáles no, qué hacer y en qué momento".