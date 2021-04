El hospital modular de San Martín busca tener camas de internación

San Martín de los Andes fue una de las localidades elegidas para instalar uno de los Centros Sanitarios Turísticos que repartió el gobierno nacional por el país. Estaba previsto que fueran un refuerzo para el sistema de Salud en la temporada turística de verano. Los de la región llegaron de forma tardía y no pudieron estar listos. El de San Martín aún no se inauguró ya que aún le falta equipamiento. Pese a la demora, desde el gobierno local están gestionando que se pueda convertir en un lugar con capacidad de internación y que no quede como un centro de baja complejidad.

Primero iban a ser hospitales, luego se decidió que no, que sólo serían centros de salud con espacios para pacientes ambulantes, box de testeos y un laboratorio. Sin embargo, desde la Municipalidad de San Martín de los Andes aseguraron que buscan que las siete camas del Centro Sanitario Turístico tengan oxígeno y se transformen así en camas de internación. Con ellas se podría ampliar la capacidad de internación de la zona cordillerana en vistas a la segunda ola.

El hospital está en pie desde febrero, pero recién a principio de abril recibió parte del equipamiento necesario para funcionar. En este sentido, desde la comuna aseguraron que esta semana llega el equipamiento eléctrico, que Nación ya licitó lo necesario para el laboratorio y que está en proceso de licitación la ambulancia con la que se dotará el Centro y que quedará a disposición de la localidad.

Aún no hay plazos de cuándo podría, finalmente, comenzar a funcionar. Pero desde el gobierno local se esperanzan que el hospital modular pueda reforzar aún más el sistema de Salud de la cordillera en vistas a los nuevos contagios que se esperan.

El intendente Carlos Saloniti señaló, en varias oportunidades, que pese a la demora, el Centro Sanitario Turístico oxigenerá el sistema de Salud local. Y que en ese sentido será igual de útil para la temporada invernal como también para épocas de temporada baja.