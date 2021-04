Las próximas dosis de la vacuna china en Neuquén serán para completar esquemas

Por una decisión del gobierno Nacional se suspendió la aplicación de segundas dosis de las vacunas para así lograr inmunizar parcialmente a mayor cantidad de gente. Tras esa decisión, en Neuquén el operativo de vacunación se centró en dar primeras dosis a mayores de 60 años y también a personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Sin embargo, con el próximo arribo de vacunas de Sinopharm podría darse paso a completar esquemas de quienes sólo recibieron una dosis de esa vacuna, ya que el acuerdo entre China y Argentina está llegando a su fin, lo que podría derivar en que cesen los arribos de esa vacuna.

Hasta el momento, la provincia recibió un total de 131.551 dosis, de las cuales ya se aplicaron 122.272 dosis (incluidas primeras y segundas dosis). Con los envíos de la semana pasada, la provincia recibió hasta el momento 72.250 vacunas Sputnik V (55.100 del primer componente y 17.150 del segundo), 36.101 Sinopharm y 23.200 AstraZeneca (11.500 marca Covishield).

Y son justamente esas las dosis que se están aplicando. "Se están aplicando Sputnik que llegaron la semana pasada y el remanente que teníamos de Covishield, con la misma estrategia y priorización de mayores de 60 años y personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años que tengan una indicación para recibirla vacuna. Esa estrategia es la que se viene sosteniendo desde que se planteó un nuevo lineamiento en la estrategia nacional que tiene que ver con garantizar primeras dosis a toda aquella persona que a priori tiene un riesgo aumentado, o por la edad o por la comorbilidad. Uno lo busca con esa estrategia es evitar las complicaciones graves que requieran internación o eventualmente que la persona fallezca", explicó Matías Neira, director de Atención Primaria de la Salud.

Sin embargo, ya comenzó a llegar al país un envío de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm y Neuquén, entonces, recibirá parte de ese cargamento. Y, según informó Neira, es probable que esas dosis sean destinadas a completar los esquemas de quienes recibieron la primera dosis de esa vacuna.

"Estamos pendientes a la confirmación de parte de Nación de un envío nuevo de Sinopharm, que ya es de público conocimiento, una vez que tengamos esa confirmación oficial haremos la distribución en función de cuál es la priorización que se establezca a nivel Nación para avanzar", señaló.

Y agregó: "lo que informó Nación es que el país está próximo a completar el acuerdo comercial, en términos de cantidades, con el gobierno de China y que en ese contexto habría que completar esquemas dado que ya estaríamos cercanos al número de ese acuerdo comercial que se hizo. En virtud a esa meta a cumplirse, es muy probable que se avance a completar esquemas con las vacunas porque no van a entrar más en un futuro cercano".

Pero además precisó que no es el mismo escenario que se vive con las vacunas de AstraZeneca y las Sputnik, de las que todavía quedan envíos pendientes. La vacuna rusa es la única en la que los dos componentes son diferentes. Es por eso que, actualmente, es la única en la que se avanza en las segundas dosis cada vez que arriban a la provincia vacunas del segundo componente.

Respecto de la priorización dentro del grupo de personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, Neira marcó que en la primera fila están quienes tienen discapacidad, así como los pacientes que se encuentran en diálisis y que "luego la priorización que se establece es por edad" y se realiza de forma descendente desde los 59 años. En este sentido, señaló que hay localidades en las que ya se está vacunando a personas de 35 años y en otras que recién van por los 45. "Es muy aleatorio", confió tanto por el rápido ritmo de vacunación que se lleva como por el ingreso de nuevas dosis.

Además, señaló que es preferible que quien se encuentre en ese grupo y no tenga ninguna dosis, priorice la vacunación covid por sobre la antigripal. "Si no tienen ninguna dosis, la prioridad es el calendario Covid, porque ni bien tenemos la persona inscripta se está llamando rápidamente a esta persona (...) no es que la persona tiene que estar en espera mucho tiempo y en realidad se podría haber aplicado la antigripal, todo lo contrario la persona se inscribe y rápidamente se la está llamado a vacunar, y justamente va quedando poca gente sin vacunar, nosotros tenemos buen ritmo de vacunación y buen ritmo de convocatoria entonces hay que alentar a que la persona se inscriba porque le podemos garantizar la vacuna covid, en función de la cantidad de dosis que reciba la provincia", subrayó.