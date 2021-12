Neuquén no dejó entrar a un vuelo que venía de Chile

Neuquén tiene cuatro corredores seguros para el tránsito con Chile, según lo estableció el gobierno nacional. Los pasos terrestres Cardenal Samoré y Pino Hachado, y los aeropuertos de Neuquén y San Martín de los Andes. En los pasos terrestres, la actividad sigue siendo siendo limitada por las disposiciones del vecino país, pero el tránsito aéreo no tiene mayores problemas. Sin embargo, hoy se supo que la Provincia no dejó entrar a un avión que venía de Chile, por no cumplir con los protocolos.

Sabrina Gallo, responsable de la unidad Covid de la jefatura de Gabinete, señaló que se trataba de un vuelo privado que arribaría hoy al aeropuerto de Neuquén para que luego los pasajeros siguieran viaje en un vuelo de línea hasta Bariloche, pero que se vio frustrado por no cumplir los protocolos vigentes. En el viajaba un contingente turístico con 50 personas.

«Este vuelo no cumplía con el protocolo, que es muy sencillo y se hace online. Antes del despegue del vuelo se necesitan los datos migratorios y aduaneros, el carnet de vacunación, los resultados de los análisis PCR y un seguro en el caso de los extranjeros”, contó Gallo a la vez que subrayó que el cumplimiento del protocolo «brinda resguardo no solo para todos los neuquinos sino para los que transitan de forma temporal» por la provincia.

El director de Migraciones, Gustavo Sueldo, aclaró que el avión no llegó a iniciar el viaje a Neuquén. «El aterrizaje se iba a producir hoy sábado y desde ayer se pospuso el vuelo porque no habían cumplimentado la documentación que exigen los protocolos argentinos, lo están intentando cumplir y ni bien lo hagan no va a haber ningún tipo de inconveniente, pero no es que se suspendió en el medio del vuelo», contó.

Sobre la medida tomada, Galló señaló que “no es fácil que Nación autorice estos corredores. El jefe de Gabinete, Sebastián González, participó de varias reuniones para que se concretara, por lo que para nosotros es muy importante que se cumplan con los protocolos y se trabaje con esta responsabilidad y compromiso”.

Respecto del tránsito con Chile, la funcionaria marcó que esta fue una situación puntual, pero que está permitido. “Hoy podemos asegurar que los argentinos que están en Chile y deseen regresar al país, lo pueden hacer”, indicó y ejemplificó también que días atrás “un equipo chileno que debía participar de la carrera El Cruce, en Villa La Angostura, pudo ser parte de la competencia porque cumplió con todos los requisitos”.

«Nación tiene puesto el ojo en que las provincias cumplamos con los requisitos, entonces para nosotros es muy importante estar a cargo de esta tarea y demostrar que funciona. Es un orgullo que se lleve a cabo con esta responsabilidad y profesionalismo», confió Gallo quien resaltó que es la primera vez que sucede que un vuelo no cumpla con la documentación necesaria.