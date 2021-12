Chile dispuso apertura parcial de tránsito por los pasos Samoré y Pino Hachado

Con un régimen de “autorizaciones especiales” que se deben tramitar caso por caso, el gobierno chileno resolvió flexibilizar el tránsito por los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado, que desde el lado argentino permanecen abiertos desde el 1 de diciembre.

La delegada de Migraciones en esta ciudad, María Rosa Dupin, dijo que para Argentina ya no existen obstáculos para salir ni para entrar y basta con cumplir el trámite ordinario, “pero en Chile no los dejan pasar, así que hasta ahora no tenía sentido” que la oficina a su cargo libre los permisos.

Las condiciones cambiaron con ,uando comenzó a regir una normativa nueva que habilita el paso desde Chile a quienes realicen el trámite vía web por la página www.comisaríavirtual.cl y cumplan determinadas condiciones.

Dupin explicó que las autoridades del país vecino autorizan la salida por tres razones: mudanza al extranjero debidamente comprobada, trabajo esencial o “razones humanitarias”. En esta última categoría ingresarían las personas que tienen familiares del otro lado de la frontera y desean visitarlos, algo que generó numerosos reclamos desde el inicio de la pandemia.

La nueva regla data de la semana pasada y habilita la salida del país para cruzar a la Argentina luego de tramitar el permiso. Las condiciones rigen para Pino Hachado y Samoré, en cuya zona de influencia hay muchos residentes chilenos, que esperaban desde hace tiempo la adopción de un régimen similar al del paso Cristo Redentor de Mendoza, donde ya existe un tránsito más fluido.

Dupin dijo desconocer cuáles son las “razones humanitarias” que habilitan desde ahora el ingreso y salida de Chile, pero estimó que tienen que ver con “personas de mucha edad, o certificados de salud” que ameriten el tránsito internacional.

Aclaró de todos modos que los permisos efectivamente aprobados no tienen carácter masivo y en general no son más de ocho o diez personas por día las que cumplen las condiciones y pueden atravesar el paso.

La regulación también habilita a chilenos residentes en Bariloche que quieran pasar a Chile y que tienen la tranquilidad de poder volver sin problemas, porque el documento con domicilio en esta ciudad les basta para allanar cualquier dificultad.

Aun así, el gobierno chileno mantiene sus exigencias sanitarias, que son más estrictas que las dispuestas por Argentina y que incluyen test de Covid negativo y vacunación completa para ingresar a ese país.

Dupin dijo que el movimiento por el paso Samoré sigue siendo de muy bajo volumen y que todavía no están dadas las condiciones que esperan muchos en Bariloche y otras localidades de la región por el ingresos de turistas chilenos en plan de paseo y compras, que solían viajar en forma masiva los fines de semana.