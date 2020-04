Neuquén no quiere apertura deportiva en la extensión del aislamiento

El municipio de Neuquén no propondrá la salida recreativa en paseos públicos durante la extensión del aislamiento obligatorio.

"Nos hemos encontrado con gente irresponsable, que sale a la barda hasta ayer y antes de ayer; sale a hacer ejercicios a la mañana como si no hubiera problemas o como si no tuviera consecuencia esa acción: no está habilitado el paseo, salen sin barbijos y pueden transmitir el virus de regreso a su casa", explicó el secretario de Cultura, Deportes y Actividad física de la ciudad, Mauricio Serenelli.

El funcionario dijo que tras las nuevas premisas transmitidas el viernes por la noche por el presidente Alberto Fernández, se comunicó tanto con el intendente Mariano Gaido como con el ministro de Deportes de la provincia para explicarle que, por la situación del contagio en este momento de pandemia, no sería buena idea permitir una hora de actividad física a los vecinos.

El presidente Fernández anunció que se permitirá la salida recreativa sólo en el caso de personas con discapacidad o que padecen autismo, como medida terapéutica.

Y agregó que ante el planteo de algunos gobernantes para incusionar con el paseo aeróbico una hora por día, dijo que se definirá (con la asesoría científica) caso por caso y puntualmente en cada jurisdiccicón según fuese el protocolo que se ponga en marcha quien lo propone, ya sea municipios o gobernación.

"Las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Tucumán, Misiones no están comprendidas" enumeró el presidente a modo de ejeplo de ciudades donde no se permitirá una apertura al aislamiento con medidas comunitarias que sí se estudian en el caso de algunas poblaciones chicas y con poco contacto con otros poblados.

El presidente habló de la dificultad para contener la pandemia cuando se rompe el aislamiento social y preventivo en grandes conglomerados urbanos.

Serenelli fue taxativo respecto a impedir la salida aeróbica a paseos públicos como el Parque Norte. "Es gente que está en su casa y que se inicia en una actividad física por el encierro que tenemos hace casi 25 días", recordó.

Agregó que desde la secretaria se busca impulsar actividades recreativas posibles en el interior de la casa, con plataformas de internet sencillas, para lograr hora de actividad física dentro del encierro.

"No estamos preparados para recibir órdenes sencillas, no debería permitirse que la gente comience a hacer actividad física; tenemos el caso puntual en Loncopué, con un virus comunitario", recordó el funcionario.

Destacó que los deportistas profesionales encontraron la manera de adaptarse en su vivienda a no perder la tonicidad y ritmo de trabajo fisico, mientras que lo que hacían actividad recreativa dos o tres veces por semana "están recreando actividades para suplir en sus hogares esta salida dos o tres veces por semana; pero hay que ser concientes de que no se puede tranmitir el virus; por eso no hay gimnasios ni clubes abiertos, la salida a los comercios es restrigida; hay que hacer un corte comunitario a la transmisón del COVID 19", sostuvo enfático.