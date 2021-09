Neuquén: Otro caballo muerto en una carrera desnuda la falta de control

Lo que era un secreto a voces terminó convirtiéndose en una capítulo más de una actividad fuera de control que en Neuquén tienen antecedentes y de sobra. Se trata de las carreras de caballos.

El miércoles, la Fiscalía informó que hizo un allanamiento en el predio del Club Hípico de Vista Alegre Sur, tras una denuncia de proteccionistas. Hallaron un caballo muerto semienterrado.

En el lugar concurrieron más de 1500 personas y lo que ocurrió primero trascendió por redes sociales, y luego recién de manera oficial.

El fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid informó a Río Negro que en los allanamientos del miércoles se encontró muerto un caballo de carrera “que habría estado el domingo”. Estaba semienterrado en la margen sur de la pista, en una calle adyacente. El animal tenía mutilado la parte donde estaba la marca de su dueño.

Del procedimiento participaron personal de Policía de Investigaciones, Policía Montada y los veterinarios Sergio Gómez y Pablo Fernández.

Desde Fiscalía no descartan que pueda haber otros animales muertos, por las versiones de algunos vecinos (ver recuadro). Una de las claves será conocer el resultado de los análisis de las muestras que se tomaron, para determinar la causa por la que el animal perdió la vida.

Uno de los puntos que el fiscal sostuvo que debe avanzarse para evitar este tipo de hechos, es la regulación de estas competencias.

Ayer, en un recorrido que realizó este medio por el predio ubicado en Costa de Reyes, encontró en el suelo un frasco de Tonicor Re y otro de Atox Prix, ambas sustancias usadas para mejorar el rendimiento de los animales (ver recuadro).

Además, se observó en el sector donde la Justicia encontró al equino muerto -a pocos metros del río y donde se puede ver la tierra removida- unos huesos de caballos.

Bordeando la pista hay todavía restos de botellas, latas, bolsas y demás. Rastros de los miles de asistentes que fueron a la carrera el domingo pasado.

La carrera de aquel domingo 29 de agosto, tuvo la habilitación del Municipio de Vista Alegre. “Tenían todos los papeles en regla, así que no había razones para no hacerlo”, dijo el intendente Daniel Ridao, quien indicó que cumplían con los requisitos que se solicitaban desde el Ejecutivo (ver recuadro).

La persona que solicitó a la Municipalidad la autorización para el evento hípico fue Fabián Nieto, que integra la comisión organizadora. Un punto que llama la atención, es la gran cantidad de asistentes, en plena pandemia.

En la zona se consultó a más de un vecino. Algunos prefirieron no hablar. Hubo otros que se mostraron a favor de la actividad con animales y otros en contra.

“Estaba lleno de autos”, comentó una vecina que vive cerca de la pista, sobre calle Costa de Reyes respecto de lo que fue la jornada de ese domingo.

“Se comentaba en el barrio que había muerto un animal. Yo estoy en contra de esos eventos por lo que le hacen a los animales. Pero si, se junta mucha gente”, expresó una comerciante del barrio.

Cuando este medio consultó el martes a uno de los organizadores sobre lo ocurrido, indicó que “hubo un animal lesionado” pero no afirmó que murió un caballo.

Desde la unidad policial de Vista Alegre negaron, ese día, saber de la muerte de un animal por la carrera.

El animal que resultó herido el domingo durante la carrera se supo que se recuperó.

Las causas por muertes de equinos en una carrera no son nuevas.

El mes pasado, la Justicia acusó al dueño de “Milito” por maltrato animal y al jockey, por un hecho en el hipódromo de Neuquén de 2019.

Los estudios demostraron que tenían sustancias prohibidas, que fueron inyectadas para aumentar su rendimiento.

Otro similar fue el de “Negrita”, una yegua que murió también por la introducción de cinco drogas en su cuerpo.

Ridao arriesgó que lo que puede haber pasado que cuando no se estuviera desarrollando el evento, un día antes o después, se haya metido gente adentro del predio a probar a los animales, se le haya muerto,se hayan asustado y lo hayan enterrado, y las autoridades del hípico no se hayan enterado. Sino sería algo inaudito.

“Me resulta desopilante pensar que en medio del espectáculo, en una carrera, se muere el animal y lo entierran. Pero esperando los procesos judiciales y vamos a estar a disposición”, opinó al ser consultado.

El IJAN controla las apuestas

El asesor legal del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), Agustín Li Gambi, certificó que las competencias de esta entidad en torno a las carreras de caballos que se desarrollan en la provincia se ajustan meramente a la reglamentación de las apuestas dentro de los eventos, a la organización y al seguro de carrera. “Pero el competente para autorizar un evento en particular es el municipio porque es el competente para autorizar el evento público”, sumó.

“Si el municipio autoriza el evento nosotros decimos ‘bueno, ustedes pueden realizar apuestas dentro de ese evento bajo su responsabilidad y demás’. Pero nuestra competencia va solamente sobre los juegos de azar”, detalló.

“La discusión acá es quién hace el dopping para los caballos. Para algunos, la lógica diría que le corresponde al IJAN. Y en realidad no nos corresponde a nosotros porque es un evento organizado por terceros”, sintetizó.

Resaltó, además, que funciona distinto, por ejemplo, en Mendoza o en el Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, donde los eventos hípicos son oficiales y pertenecen o a la provincia o al ente oficial de juego del lugar. “En ese caso como ellos mismos organizan el evento, son ellos mismos los que deben tomar todos los recaudos. Pero cuando es un evento organizado por un tercero todo lo que hace al dopping o al control no corresponde al ente que toma las apuestas. No corresponde a nosotros hacer ese control”, explicó.

Puntualizó que está fuera de su poder determinar si hubo o no hubo dopping en las carreras. “Con nosotros se realiza la apuesta y se realiza sobre ese evento. Si la apuesta estuvo influenciada por el efecto de alguna droga, ya se tomó la apuesta. No se revierte. No tenemos injerencia sobre eso”, detalló.

“Nosotros no exigimos (la presencia de los veterinarios) dentro de nuestra reglamentación porque no hace a la apuesta. La municipalidad tiene competencia sobre la autorización del evento”.

La palabra del fiscal Maximiliano Breide Obeid

P:¿Qué se encontró en los allanamientos?

R: Había dos lugares donde se había removido tierra. En uno había también las marcas de las palas, y una mancha de sangre. Ahí fue donde lo encontramos (al caballo). En la zona donde va la marca, estaba mutilado. Pero más o menos se puede saber de quién se trata por las características del caballo. Coincidía con las fotos del caballo tirado que nos habían enviado. En el otro lugar solo había tierra removida.

P:¿Cómo sigue la investigación?

R: Tenemos la versión que hay más caballos muertos por eso buscamos en todo el predio. Se encontró uno. Hay versiones que lo habrían tirado en la zona del rio, buscamos y no se encontró nada. Puede ser que se lo hayan llevado también. También se secuestró el listado de todos los que participaron en la carrera. Lo que tenemos que chequear uno por uno si están vivos o no.

Del que se encontró se extrajo sangre y tejidos blandos. Los tejidos fueron ya remitidos a una veterinaria para que los analice y el resto de las muestras tiene que hacerse un toxicológico para ver de qué murió el caballo. Interesa saber el tema del dopaje.

Qué dijo el intendente Daniel Ridao

P: ¿La carrera estaba autorizada por el Municipio?

R: Estaban todos los papeles cómo tenían que estar. Nosotros autorizamos desde la Municipalidad al evento siempre que reúnan unos requisitos. Que son que traigan la autorización del IJAN, la contratación de policías adicionales para esa fecha, el seguro de espectador, el servicio de ambulancia, la aprobación del COE Provincial y previo pago del impuesto municipal para el espectáculo. Y ahí recién se da el decreto de autorización.

Después se hace una inspección municipal que más que nada se aboca a controlar los puestos, en los carritos de venta ambulante, de que estén con la libreta sanitaria. Después lo que pasa dentro del circuito, cuando los caballos ya están “en la cancha’, eso está a cargo de la comisión que cada tanto le exigimos que presente la personería jurídica como corresponde.

P: ¿Cómo recibió la confirmación de la Justicia que murió un animal en el predio?

R: La verdad nos tomó muy de sorpresa. Porque teníamos entendido que cuando a un animal le pasaba algo las autoridades del hípico enseguida llamaban al veterinario y hacían la denuncia correspondiente.

Estimulantes para equinos

En el predio se pueden ver estos frascos de estimulantes. (Yamil Regules)

Dos frascos de estimulantes químicos fueron hallados en el predio. El Tonicor es indicado ante la necesidad de aumentar el ingreso de oxígeno, cuando aumenta el nivel de los procesos metabólicos, porque eleva el volúmen de aire inspirado.

El Atox Prix es un energético oxigenador miocardiotonico, según el prospecto que se lo usa primordialmente en la preparación previa a la prueba.

Se lo usa en insuficiencia respiratoria, agotamiento, sobreentrenamiento y surmenage.