Neuquén pide modificar puntos de la ley de promoción petrolera

Las polémicas que se generaron antes de la presentación del proyecto de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas de Nación continuaron luego de la oficialización del borrador y desde Neuquén aseguran que es necesario que se modifiquen algunos puntos porque “avasallan” las autonomías provincias.

Así lo marcó el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez que volvió a remarcar que desde Nación no se respetó lo acordado y que a través de sus intervenciones lograron que no se modifiquen impuestos ni regalías provinciales, pero de igual manera están en desacuerdo con puntos clave del proyecto.

“Logramos que no se metan con las autonomías provinciales impositivas y regalías, porque el régimen de promoción para acelerar los proyectos de inversiones comprometidos, o nuevos, involucraba una quita de impuestos y regalías, por eso dije claramente que lo rechazaba y además no correspondía ninguna disminución de impuestos”, expresó Gutiérrez en declaraciones a Radio La Red.

A pesar de esto, el gobernador se mostró en desacuerdo con al menos tres artículos del proyecto al entender que las provincias pierden autonomía. En las declaraciones apuntó contra el Artículo 8; 41 y 42 de la letra chica final.

“Si se van a promover con regímenes de promoción impositivos nacionales nuevas inversiones, en las cuencas de cada provincia, los dueños de los recursos que son las provincias, tienen que tener voz y voto y tienen que tener su silla y esto no ha sido escuchado”, señaló Gutiérrez.

Aquí el gobernador hizo referencia al Artículo 41 y 42 del proyecto que crea y da facultades al Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas. Precisamente el consejo estará integrado en su totalidad por funcionarios del gobierno nacional y será el encargado de definir qué tipos de beneficios o quitas impositivas se les otorga a las petroleras en base a las propuestas que presenten.

El artículo 42 fija también que las decisiones se realizaran en consulta directa con las provincias, pero para Neuquén no es suficiente.

“Consulta previa no es voz y voto al momento de decidir, eso quiere decir papeles en la mano, dialogando y al momento que se decide la provincia tiene derecho a emitir su voto y opinar y no se puede avanzar en una inversión que establece un régimen de promoción nacional si la provincia no está de acuerdo por la razón que fuere”, precisó Gutiérrez.

Fuentes del gobierno nacional aseguraron a este medio que no consideran que este punto deba modificarse porque los programas de incentivos que aprobaría el consejo serían en base a los proyectos que las empresas ya presentaron en cada provincia y no al revés. Además indicaron que, si los incentivos son a nivel nacional, las provincias no tendrían por qué participar.

“La provincia tiene su base de datos en la cual las inversiones que se aprueben tiene que ser en línea homogénea con las características y con el formato hidrocarburífero que tiene cada jurisdicción, no se pueden generar inequidades, ojo. La confianza se genera con igualdad de criterios”, añadió.

El otro punto al que apuntó el gobernador es al Artículo 8 del proyecto que define la línea de base de producción (piso) que se tendrá en cuenta a la hora de calcular cuánta producción aumentó una empresa. Según el proyecto, se tomará la línea de base de cada empresa por separado y será la de 2019 ó 2020 o los últimos 12 meses hasta abril de 2021, la que sea mayor.

“No estoy de acuerdo con que los que más invirtieron en la pandemia queden afuera de este régimen de promoción. Toma de línea de base para generar cierta promoción de producción exportable y administración de las divisivas tomando como base la producción hasta abril”, manifestó el gobernador.

Según su lectura, quedan afuera de la curva todas las empresas que invirtieron en el momento de mayor incertidumbre de la pandemia y beneficia a las que no incrementaron extracciones en el mismo período.

Sin dudas las polémicas en torno a la letra chica del proyecto no culminaron con la oficialización que se realizó el pasado miércoles y de a poco comienzan a hacerse público las diferencias entre todos los actores alcanzados por la iniciativa.