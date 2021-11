Neuquén trabaja con la ONU en el cambio climático, el liderazgo femenino, los Derechos Humanos y el hábitat

Ayer llegó a la provincia una delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para llevar adelante jornadas de intercambio con funcionarios locales con el fin de fortalecer los procesos de implementación provincial y local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e identificar posibles áreas de cooperación en el territorio como parte de la Agenda 2030 de la ONU. Hoy se firmó una carta de intención para seguir trabajando fundamentalmente en cuatro temas: cambio climático, liderazgo femenino, derechos humanos y hábitat.

En conferencia de prensa, la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud, Sofía Sanucci Giménez, explicó que en el trabajo conjunto de la Provincia con la ONU se priorizaron cuatro temas sobre los que se realizaron acciones.

En primer lugar señaló que se trabaja sobre una escuela de liderazgo y conducción para mujeres donde subrayó que "hemos identificado distintos puntos de cooperación con las Naciones Unidas en cómo implementar o diseñar el plan de trabajo para la escuela"

Pero ademas indicó que se trabaja en acciones de adpatación y mitigación en cambio climático. Al respecto confió que se abordaron "otras asistencias o cooperaciones con las Naciones Unidas en lo que es el plan provincial de adptación y mitigación del cambio climático, la implementación de finanzas verdes e inclusivas y el acompañamiento para a largo plazo estrategias de transición energética".

Respecto del trabajo sobre la integración urbana para las juventudes, la ministra explicó que se realizó el "diseño del fondo y la estrategia de implementación, garantizando la transparencia".

Sobre el eje de Derechos Humanos, sostuvo que se trabaja en puntos como el acceso a la justicia, y temas relacionados a las personas con discapacidad.

"La idea de este trabajo colaborativo e integrado es seguir fortaleciendo las políticas públicas del gobierno de la provincia", subrayó la ministra sobre la carta de intención que firmaron hoy el gobernador, Omar Gutiérrez, y el coordinador de la ONU residente en la Argentina, Roberto Valent.

Al respecto, el mandatario provincial recalcó que "son temas meramente enunciativos, no son excluyentes. Hay que empezar con algo y estamos empezando por esto".

Además resaltó que ya se está trabajando en la Provincia con los cuatro ejes. "Venimos a rubricar el trabajo ya realizado, venimos a sellar una alianza estratégica y a dar la base para poder avanzar en los distintos programas y necesidades dinámicas que vayan surgiendo. Este convenio ya se está cumpliendo", dijo. Y agregó: "para nosotros como provincia es muy positivo que la ONU haya dado su voto afirmativo para trabajar en las distintas política públicas"

Respecto de los programas señaló que son iniciativas para desarrollar el concepto de ciudadanía. En ese mismo sentido, sobre el eje de trabajo de liderazgo femenino destacó que es "un programa que tiene por objetivo el empoderamiento completo final, promoveer el empoderamiento de nuestras mujeres en esta política necesaria de igualdad de género". Y agregó que es "un programa que permita que nuestras mujeres empoderadas lideren, conduzcan y decidan procesos de construcción de ciudadanía".

Respecto de las acciones sobre el cambio climático, Gutiérrez señaló que "hemos consensuado que es necesario, conveniente, que es un compromiso y una responsabilidad en toda política pública incorporar una nueva variable", en referencia al cambio climático.

Y aclaró: "no es un nuevo problema, es una nueva variable que si no la incorporamos vamos a tener un nuevo problema porque no vamos a construir ciudades sustentables y sostenibles y crecimiento armónico".

"En el cuidado del medioambiente, en la utilización eficiente y racional de las fuentes de generación de energía, en la transición energética que el mundo está llevando adelante, también es necesario trabajar adaptándonos a los cambios climáticos que llegaron para quedarse. Se incorpora una nueva variable en la gestión de la gobernanza en la provincia de Neuquén, es requisito esencial que en cada acto administrativo, en cada debate, en cada instancia, empecemos a cambiar la cabeza e incorporemos los cambios climáticos", subrayó el gobernador.

También confió que se priorizará en "la prevención, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos" y que se trabajará en "la integración urbana haciendo foco en la participación y en los objetivos que nos plantea este gran talento en la provincia de Neuquén, que es la niñez, la juventud y la adolescencia".

Por su parte, Valent destacó que "Neuquén es una provincia fundamental en Argentina por sus varios activos a nivel económico, social, medioambiental, y los activos humanos que son centrales". Y confió que "para el sistema de las Naciones Unidas en Argentina nos es muy grato escuchar el acento, la fuerza con la cual la provincia de Neuquén está apostando al combate de los efectos negativos del cambio climático. Ese blindaje de la infraestructura social, económica y humana ante los impactos del cambio climático es clave".