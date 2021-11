Hidrógeno verde: «La idea es comenzar a producir sí o sí a fines de 2024»

Agustín Pichot, en el encuentro con Alberto Fernández para presentar el proyecto en Reino Unido.

Agustín Pichot, el exjugador de los Puma y representante argentino de la empresa australiana Fortescue Future Industries (FFI), que anunció para Río Negro una megainversión de 8.400 millones de dólares en la generación de hidrógeno verde, dijo que la idea es “estar produciendo sí o sí para fines del 2024, principios del 2025”.

En una charla mano a mano con el periodista Román Lejtman, de Infobae, Pichot señaló que el proyecto empezó a hablarse con Mauricio Macri durante su gobierno: Tras analizar en board , “Macri me dijo: Vamos hacer hidrógeno verde”. Confesó que en ese momento “había mucha incertidumbre con el derecho de exportación, el impuesto a la exportación. Justo estaban las retenciones. 1 dólar por una cosa en la tabla. El board venía con una mirada que había puesto Andrew (Forrest, dueño de FFI) de ir a invertir en Argentina y de golpe se vio como que para. En esa reunión vino Mauricio a explicar”, y dijo que “esto que era un impuesto temporario; lo que dijo siempre”.

También Pichot destacó la voluntad política de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras en el proyecto. “Laburó muy bien con los equipos técnicos”.

El ex rugbier reconoció que “no sabía nada de hidrógeno”. La secretaria de Andrew sabía todo, y Andrew. Después, empecé a investigar, empecé a estudiar”.

Precisó también que en noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández “mostró voluntad. Vimos los proyectos. De nuevo, habíamos hecho un montón de estudios de vientos; un montón de estudios de sol. Vimos un montón de hidroeléctricas y dijimos: Argentina vamos a darle. Ahí arrancamos a fondo”.

Señaló además que hubo una negociación conjunta entre el gobierno de Carreras y el de Fernández (con el ministro Kulfas) para alcanzar el preacuerdo.

Cuando Lejtman le preguntó a Pichot si hay preocupaciones (financieras, por ejemplo) sobre la viabilidad del proyecto, respondió: “Preocupaciones tengo mil, soy argentino. Quiero creer en la parte que lo vamos a lograr. Si no, no hubiese empezado”. Acerca de eventuales riesgos políticos tras las elecciones del 14 de noviembre, reflexionó: “Nosotros como país no vemos esta oportunidad que va más allá de un partido político, estaríamos perdiendo la oportunidad más grande que tuvo la Argentina en muchos, muchos años. Te lo digo de verdad, te lo digo con el corazón”.

También aseguró que la empresa ya tiene posibilidades concretas de que Reino Unido compre el insumo. “Eso ya está, eso ya es un hecho. (…) Ya tengo la compra, no tengo el hidrógeno todavía”. Y añadió: “Hay cinco proyectos que están en la lista. Tres, no te voy a decir el otro te vas a dar cuenta solo, hay tres que son de Australia que va a estar con Japón hablando con Japón y Asia. Y hay dos que van a Europa”.