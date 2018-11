Doble femicidio en Las Ovejas: solicitan destituir al juez y al fiscal

El fiscal especial, Marcelo Medori, le solicitó al jurado de enjuiciamiento la destitución del fiscal Ricardo Videla y del juez civil Carlos Choco, fundado en la causal de mal desempeño. En su acusación inicial había pedido que el magistrado sea suspendido de su cargo, sin embargo en los alegatos de clausura requirió la remoción de ambos. Aseguró que “no atendieron la situación de riesgo” y que “la respuesta judicial no fue efectiva”.

Este jueves se realizó la última audiencia del juri en la Legislatura. El jurado, que tiene siete integrantes, deberá determinar la responsabilidad de los funcionarios, que intervinieron en los hechos previos al doble femicidio cometido en Las Ovejas, contra Carina Apablaza y su hija Valentina de once años, a principio de año. Analizará si realmente, como planteó Medori, obraron con desatención y relativizaron los antecedentes objetivos del caso. Tiene quince días como máximo para dictar sentencia.

Medori enfatizó especialmente en la tarea de Videla. Indicó que no ponderó toda la información que tenía en la investigación penal del abuso sexual de la niña a la hora de instruir a sus funcionarios.

Los defensores Federico Egea y Ricardo Mendaña insistieron en que deben ser absueltos. No fueron los únicos.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Richard Trincheri, también pidió al inicio de la audiencia que ambos funcionarios, que integran la entidad, no sean sancionados. Lo hizo en calidad de “amigo del tribunal”. Dijo que “no hay absolutamente nada” para reprocharles y que ya han “sido castigados, tienen un daño que están sufriendo”. Calificó al doble femicidio como una “desgracia” que “debe ser llorada”, no sólo por la familia de la víctima, si no por toda la ciudadanía.

El 22 de febrero pasado Lorenzo Muñoz asesinó a su expareja, Carina, y a Valentina en la localidad del norte neuquino, que según el último censo poblacional tiene 1.316 habitantes.

El hombre había sido imputado por el abuso sexual de la niña, con la que había convivido. En paralelo tenía una causa en trámite en el fuero de Familia. La denuncia se radicó en comisaría el 14 de septiembre de 2017. Pesaba sobre él una orden de restricción que incumplió reiteradamente.

Cuando fue notificado de que debía concurrir a la audiencia, en la que se agravarían las medidas de coerción, Muñoz cometió el crimen en plena vía pública y escapó.

La policía desplegó un operativo de búsqueda, junto a las más altas autoridades de la fiscalía. Los agentes encontraron el cuerpo de Muñoz el 17 de marzo. De acuerdo a la autopsia se suicidó al poco tiempo de cometer el crimen.