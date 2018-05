El dólar empuja los precios de la construcción en la capital neuquina

Se mueve el dólar, se mueven los precios, aseguraron desde varios corralones de Neuquén capital. Los materiales para la construcción sufrieron el impacto de la disparada verde y los comerciantes ya anticipan un 2018 peor que el año que pasó.

Las subas en los precios van entre el 5% y el 10% mensual porque los proveedores están, en su mayoría, “dolarizados”. Algunos ya definen la situación como “catastrófica” mientras que otros son menos pesimistas: “hay días buenos y días malos”.

“La crisis es total. La caída de ventas es de un 40% y se ve el desplazamiento de la gente que compra con tarjeta”, dijo el representante de un corralón del Bajo neuquino. Agregó la dificultad que tienen con los proveedores porque “hay un montón de productos que no te dicen el precio hasta la semana que viene para ver qué pasa con el dólar y no hay stock. No te venden hasta que no están seguros a cuánto lo van a poner”.

El rubro tuvo un mal desempeño en 2017 y no ve un 2018 más auspicioso, sino todo lo contrario. Los clientes pequeños, que compran para construir su casa, son los que acusan la mayor merma. En los corralones afirman que optan por materiales de menor calidad en hipermercados. Una bolsa de cemento de 50 kilos rondaba los 80 pesos en el 2016 y, en la actualidad, ya supera los 200. El hierro subió esta semana en algunos locales un 10% y oscila ese precio o más en las varillas de 10 pulgadas.

“Todavía no aplicaron subas todas las fábricas, pero sí está aumentando todo”, dio un pantallazo un empleado de un corralón.