Fisura en el MPN por la caja jubilatoria: hablan Nicola y Ousset

El bloque del MPN en el Deliberante de Neuquén no sólo votó dividido en la sesión del jueves, cuando se remitió por segunda vez un proyecto propio a comisión, sino que se desnudó la adhesión en el Concejo a los personalismos políticos que están en tensión hoy dentro del partido provincial, bajo el paraguas del gobierno provincial.

“Pensamos distinto”, dijo Ousset

“Venimos trabajando en muchos temas y en varios pensamos distinto y tenemos la libertad de poder expresarlos”, dijo Juan Luis Ousset al ser consultado por el voto dividido el jueves en el Concejo Deliberante.

El edil, que comparte el sector del MPN que lidera Rolando Figueroa, sostuvo que el proyecto que el presidente de la bancada, Alejandro Nicola, envió nuevamente a comisión por cuatro semanas era una iniciativa “del bloque”.

“Incorporamos las inquietudes de los trabajadores, recibimos el visto bueno del propio Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) y no había más plazos como para continuar dilatando el tema”, agregó Ousset.

El concejal se mostró crítico con “las políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional en materia previsional” y dijo no saber si el gobernador Omar Gutiérrez había solicitado a su sector dilatar el tratamiento el jueves. “Desconozco si hay algún tipo de conversación por fuera del ámbito del Deliberante, fui uno de los que trabajé en el proyecto, planteé muchos de lo que hoy es el proyecto, dónde están las responsabilidades, coincidimos en el diagnóstico y elaboramos un trabajo que le da sustentabilidad y previsibilidad a la caja, además de resolver el déficit. Una pena que no se pudiera tratar, no logramos el consenso suficiente (cuando su propio bloque freezó el trabajo) para que el tema se definiera cuando estaban todas las cartas sobre la mesa”.

“No hubo ningún tipo de negociación”, dijo Nicola

El presidente del bloque del MPN, Alejandro Nicola, negó la injerencia política “externa” en la decisión de frenar el tratamiento del proyecto del bloque para el salvataje de la caja. El edil argumentó que acompañó con su voto la vuelta a comisión porque el oficialismo de Cambiemos accedió a hacer modificaciones y recordó que el intendente Horacio Quiroga anunció que vetaría esta iniciativa.

No hay una estimación de cuándo se votará nuevamente el expediente de la caja jubilatoria, pero al volver a fojas cero, mínimo serán cuatro semanas.

En la sesión del 7 de junio se tomó la misma determinación, y no hubo cambios hasta que llegó a la votación del jueves pasado, siete semanas después.

“No se votó en contra de los trabajadores” insistió Nicola, quien recalcó que “no hay ningún tipo de negociaciones, es un invento. Digo las cosas de frente o en las reuniones donde estoy, inventan y ninguno habla en nombre mío”, sostuvo en respuesta a los dichos de las concejales que aseguraron que hubo reuniones con el intendente Horacio Quiroga, o sugerencias que llegaron desde Buenos Aires, o inclusive las versiones de Cambiemos de que se envió a comisión por pedido del gobernador Omar Gutiérrez.

“Hoy la postura del oficialismo es que van a debatir, ojalá se dé, sabemos cuáles son los límites que tenemos y vamos a seguir trabajando, a pesar de lo que digan algunos vamos a trabajar para darle sustentabilidad a la caja sin avasallar los derechos de los trabajadores: hay que respetar a quienes ingresaron con determinadas condiciones y ver otras variables para que la caja no sea deficitaria”, sostuvo Nicola.

El concejal recordó que “es deficitaria por acciones de gobierno del actual intendente que tendrá que resolver el déficit por la política de Estado que él llevó adelante y corregir el déficit para que disminuya y la caja sea sustentable para los actuales y futuros jubilados”.