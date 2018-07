Pereyra cruzó a Figueroa por la interna del MPN: “no puede ahora reclamar”

El senador y dirigente petrolero, Guillermo Pereyra, cruzó al vicegobernador Rolando Figueroa tras sus declaraciones sobre la lista de unidad que se presentó en las internas del Movimiento Popular Neuquino. “No puede ahora reclamar no haber sido invitado a sumarse a la lista de consenso cuando el cargo que ocupa lo hace por el sector Azul, que detenta el 66% del órgano” de la Convención partidaria, afirmó en una carta abierta.

Aseguró que la lista Azul y Blanca “públicamente convocó a todas las corrientes internas que quisieran participar de una lista de unidad, sin obtener respuesta favorable” y planteó que “jamás en su historia, el Movimiento Popular Neuquino excluyó a un afiliado que haya expresado su voluntad de participar en un proceso electoral y esta no fue la excepción”.

La lista que disputará los principales cargos del partido será encabezada por Omar Gutiérrez y Guillermo Pereyra, pero también incluyó en las negociaciones a Jorge Sapag. En la Convención partidaria, hoy en manos de Figueroa, quedará tras la elección Sandro Badilla, intendente de Villa Pehuenia.

“No he sido convocado a ninguna reunión de manera oficial ni extraoficial”, reclamó el vicegobernador luego de conocerse el acuerdo y explicó que no disputará ningún cargo “para no legitimar políticas” del partido con las que no está de acuerdo.

Hasta ahora, Pereyra fue el único que se refirió directamente a las declaraciones de Figueroa. “Haber arribado a una lista de consenso entre dos corrientes internas no ha cercenado la posibilidad de que se presenten otras listas y reivindica por sobre todas las cosas que la democracia sigue siendo un baluarte partidario”, sostuvo.

“Sólo la voluntad individual y el personalismo pueden sentirse excluidos por sobre los acuerdos programáticos”, cuestionó.