Tras la polémica, Luis Caputo defendió a Manuel Adorni: «Lo banco a muerte»

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego del polémico viaje de la esposa del funcionario con la comitiva oficial en la gira por Nueva York y sostuvo que “lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”.

Luis Caputo defendió a Manuel Adorni

“Creo en Manuel, lo banco a muerte”, dijo el funcionario, quien remarcó que no hubo costos para el Estado y que el traslado de Bettina Angeletti no generó un problema en el Gobierno.

Descartó que sea un problema moral y ético para la gestión libertaria e insistió en que el ministro coordinador es “un funcionario honesto”.

“Es una persona extraordinaria. Fuimos a mostrar oportunidades e inversión; el periodismo de acá se focalizó en algo irrelevante, hay que focalizarse en el fondo”, pidió.

«Presidente Menen»: el furcio de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, cometió este viernes un furcio al hablar de la gestión económica del Gobierno. «De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei… la economía crecerá 20%», se corrigió el funcionario.

El desliz de Caputo fue cometido en plena entrevista en TN. El funcionario defendió el rumbo económico, habló de la gestión y mencionó por error a Carlos Menem en primer lugar y no a Milei.

Además, expresó que la inflación tardará en descender, producto de “coletazos” del año pasado debido a la tensión electoral producto de críticas opositoras, y descartó tensión con los empresarios luego de las críticas que emitió el presidente ante Paolo Rocca durante la Argentina Week.

Con información de NA