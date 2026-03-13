Reclamo de estudiantes en la ESRN 106 de Roca por el transporte: ¿qué dijeron Educación y la empresa?

El reclamo por la falta de transporte escolar motivó una sentada de aproximadamente 200 estudiantes en la ESRN N° 106 de Roca. La situación expuso las diversas versiones entre las autoridades y la empresa prestataria respecto de las condiciones del contrato del servicio.

Por un lado, los alumnos señalan que la cantidad de colectivos es insuficiente, lo que impide el traslado de varios jóvenes. En este contexto, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde el Consejo de Educación señalaron que se solicitó la incorporación de una cuarta unidad. Por su parte, la empresa indicó que el acuerdo vigente establece únicamente tres vehículos y remarcó que el cálculo de la demanda correspondía a las autoridades al momento de firmar el convenio.

La respuesta de Educación de Río Negro

En diálogo con este medio, la coordinadora del Consejo de Educación, Fernanda Curuchet, mencionó que el organismo requirió la suma de una cuarta unidad de colectivos para la institución.

Con anterioridad, el servicio contaba con tres colectivos escolares y una camioneta «traffic» de tamaño reducido. Ante la solicitud de los estudiantes, la coordinadora mencionó que se pidió una unidad extra de colectivo para sustentar la demanda de estudiantes, con dos viajes de ida y dos de vuelta en cada jornada escolar.

Curuchet destacó que se realizó la licitación de cuatro unidades totales de colectivos para el transporte, donde los alumnos deben viajar sentados para una mayor seguridad y con cada colectivo designado para una zona distinta.

Ante el reclamo del centro de estudiantes sobre las condiciones de la escuela, como la falta de material, servicios, baños y demás, la coordinadora remarcó que el consejo escolar supervisa con cotidianidad las instalaciones y llevan a cabo el «puesta a marcha» a inicio de año para evaluar las condiciones de cada escuela.

El acuerdo de la empresa con Educación

La empresa Solares, encargada del transporte estudiantil para la escuela secundaria, se adjudicó el correcto cumplimiento de contrato con el Consejo de Educación.

Uno de los directivos de la empresa confirmó que se llegó a un acuerdo y se solicitaron tres unidades de transporte para los estudiantes, los cuales respetaban ambos viajes de ida y vuelta. El representante aseguró que el servicio que funciona en la zona es el solicitado por Educación, y no se presentaron bajas o disminución de colectivos.

En su discurso, advirtió que el servicio tuvo diversas quejas en el pasado por parte de la falta de lugares para estudiantes, pero que el contrato establecido fue con Educación y que ellos debieron tener en cuenta la demanda necesitada antes de firmar el acuerdo.

La postura y el reclamo de los estudiantes

En la jornada del viernes 13 de marzo 2026, estudiantes secundarios de ambos turnos de la escuela secundaria ESRN N°106 realizaron una sentada general en reclamo por la falta de transporte escolar. El jueves 12 el centro de estudiantes fue notificado de la disminución de unidades y, sumado a diversas quejas por parte de padres y chicos, decidieron llevar el reclamo a la institución.

Según comentaron a este medio, la empresa de transporte escolar tomó la decisión de reducir de dos a un solo colectivo para los estudiantes, y que no admitirían viajar parados a pesar de la demanda y cantidad de chicos de diversos sectores.

En estimación, el colectivo solo realizará un viaje por turno, y que en su capacidad de 50 pasó a 30, siendo estos los asientos disponibles. El recorrido atraviesa distintos sectores donde la capacidad máxima no es suficiente.

La escuela recibe estudiantes de diversos barrios:

Cuatro Galpones

La Rivera

Paso Córdoba

Mosconi

También hay estudiantes que provienen del centro de Roca y tendrían dificultades para asistir.

El centro de estudiantes de la ESRN N°106 mencionó que la «problemática no es nueva». En diversos años, se presentaron problemas con el transporte escolar y denunciaron la falta de presencia y acompañamiento por parte del Consejo Escolar: «El consejo no recibe cartas, solo después de la sentada se hicieron presentes» afirmó un estudiante.

Reclamo de estudiantes de la ESRN N°106 por la falta de colectivos (Foto: Alejandro Carnevale)

Un estudiante comentó que presenció situaciones donde compañeros se ponen de acuerdo para venir en un mismo auto, caminando en grupos o directamente no asisten. También mencionó que trabajadores auxiliares tienen el mismo problema para presentarse al trabajo. «Muchos no consiguen asiento, si no consiguen lugar no pueden viajar», agregó.

Un miembro del centro agregó que su reclamo no solo es para su escuela secundaria, sino también para la institución de educación agropecuaria, quienes afirman que sufrieron la reducción de su transporte de seis a tres unidades.