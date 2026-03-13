Caso $LIBRA: peritaje detectó comunicaciones entre Milei y Novelli antes y después del lanzamiento del criptoactivo

Un peritaje informático realizado sobre dispositivos electrónicos en el marco de la causa por el criptoactivo $LIBRA detectó que el presidente Javier Milei mantuvo intercambios de mensajes y llamadas con el lobista Mauricio Novelli minutos antes y después del lanzamiento del token.

Según surge del análisis técnico incorporado al expediente judicial, el mandatario habría interactuado al menos cinco veces desde su teléfono personal con el de Novelli en la previa inmediata al lanzamiento del activo digital, que posteriormente colapsó y generó pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares para inversores.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario La Nación, las comunicaciones incluyeron mensajes y llamadas en ambas direcciones, lo que evidenciaría un contacto fluido entre el Presidente y el lobista durante el momento clave de la operación.

El rol de Novelli en las comunicaciones

El informe de los expertos también indica que Novelli habría actuado como un “nodo central” en las comunicaciones entre los impulsores del proyecto y personas vinculadas al entorno presidencial.

Los peritos detectaron que el empresario también se comunicó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que esas interacciones quedaron registradas en los dispositivos analizados.

Además, el material pericial fue incorporado al expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se conoció públicamente luego de que el periodista Ariel Zak lo revelara en la señal de noticias C5N.

Comunicaciones durante el lanzamiento

El peritaje indica que el 14 de febrero de 2024, alrededor de las 19:01, hora en la que Milei publicó un mensaje en la red social X con el “contrato” para adquirir $LIBRA —un código alfanumérico de 44 caracteres—, también se registraron varios intercambios de mensajes entre el mandatario y Novelli.

Tras el estallido del escándalo, Milei sostuvo en una entrevista televisiva con el periodista Jony Viale en el canal TN que simplemente había copiado ese código de Internet. Sin embargo, expertos que declararon ante la comisión investigadora del Congreso señalaron que ese contrato no estaba disponible en la web en ese momento.

Coordinación de la entrevista

Parte de los intercambios analizados por los especialistas también aludirían a esa entrevista televisiva. Según las fuentes citadas, Milei le habría adelantado a Novelli que daría la nota y habrían intercambiado ideas sobre qué responder y qué evitar mencionar.

Esa entrevista generó polémica porque durante su emisión se registró una interrupción del asesor presidencial Santiago Caputo, quien realizó una corrección en vivo.

Conexiones internacionales

El análisis también muestra que Novelli se encontraba en un hotel de Dallas, en Estados Unidos, junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis, durante el lanzamiento del token.

Además, el lobista mantuvo comunicaciones con Julian Peh, director ejecutivo de KIP Protocol, radicado en Singapur.

Según declaró Peh al diario The New York Times, Novelli lo contactó un día antes del lanzamiento para anticiparle que se lanzaría el criptoactivo y sugerir que su empresa podría participar en la distribución de fondos.

Posteriormente, siempre según ese testimonio, el lobista también le habría indicado que publicara un mensaje en X en respaldo al token, incluso proporcionándole el texto exacto en inglés y español. De confirmarse, esa versión contradice las declaraciones públicas de Novelli y Terrones Godoy, quienes sostuvieron que solo habían acercado a los empresarios al entorno presidencial sin intervenir en la operación.