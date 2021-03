Nicole Neumann reveló que es tentada para hacer política

Nicole Neumann admitió que más de una vez fue tentada por diversos espacios para sumarse a la política partidaria. Sin embargo, la modelo advirtió que, por el momento, no está interesada.

“Hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó. Creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Neumann, además, no descartó participar en Intratables como panelista invitada y debatir sobre temas de actualidad.

“Me gusta opinar y me gusta el debate, pero siempre desde un buen lugar”, comentó.

“Soy muy cuidadosa con lo que digo, no porque no me maten en las redes, sino porque no tengo filtro. Lo que me parece lo digo y es la misma forma que me gusta que se manejen conmigo. Pero en el ambiente hay mucho panquequismo, mucho disfraz y a veces es mejor guardarse ciertas cosas, porque no importa qué digas, todos le buscan la connotación negativa”, señaló la modelo.