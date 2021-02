Picante: Nicole Neumann habló de De Brito, Viciconte y su infancia

Jey Mammon recibió en su programa a Nicole Neumann, que se animó a hablar de todo. La modelo no esquivó ningún tema.

Consultada por la tapa de Gente que lanzó a Nicole al éxito, señaló que esas fotos las hizo a los once años pero la publicación fue un año más tarde. La frase de esa portada decía “Sexy a los doce”. Nicole confesó que verla hoy es “fuerte”.

Al hablar del comienzo de su carrera, la modelo contó que de chica debió convencer a su madre. “Mi mamá pensó en llevarme a la agencia de Pancho Dotto para que me sacara la idea de la cabeza. Él dijo: ´Hagamos unas fotos´, y de ahí salió todo”.

A pesar de su temprano éxito, Neumann confesó que en su infancia le costó mucho el amor propio porque era insegura.

Nicole también contó que la escolaridad fue un problema: “Iba al colegio doble turno y me tuve que pasar a medio turno porque no me daba la vida para trabajar e ir al colegio".

Más adelante, Jey le consultó si tenía a algún famoso bloqueado del celular y respondió: “Sí, a Ángel de Brito". La modelo agregó que le envió al conductor una carta documento y confesó que "no se amigaría con él”.

Neumann también habló de Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte. Entre risas señaló que del 1 al 10, hablar del tema le molesta “un once”.

Cerca del cierre, Mammon le preguntó por su padre. La invitada contó que lo conoció recién a los 18 años. “A los quince me empezaron a escribir mis abuelos paternos, como que me tanteaban. Yo siempre reaccionaba bien, nunca tuve rencor. En un momento me empieza a escribir mi papá, y me voy a trabajar a París. Entonces le escribo una postal, me llama a los dos días y me dice: ´En una semana estoy ahí´. Lo fui a buscar al aeropuerto y lo conocí”.

En ese contexto, la modelo señaló que no hubo rencor hacia él padre: “Me era más fuerte la emoción de decir ahora lo tengo que los años que no estuvo. Ahora una o dos veces por año nos vemos”.

Antes de despedirse, Neumann se animó a interpretar “Déjate querer”, la canción que ella interpretó en su adolescencia y fue cortina de Amigovios.