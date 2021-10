No les creemos más

Ahora el Gobierno se ocupa de nosotros como nunca lo había hecho. El mazazo de las legislativas los dejo perplejos. Cristina a la mañana bailaba ante la urna en el Calafate y a la noche, cabizbaja.

De repente se abrió todo, el fútbol, no hay más covid, se puede circular sin barbijo, etc, etc. Regalan toda clase de electrodomésticos (después nos enteraremos de la corrupción en este rubro), dan bono a los jubilados y aumentan los planes. Calculan que en esto solo gastarán 850.000 millones. Todo va a salir de la impresión incalculable de billetes con la consecuencia de una inflación insoportable para los bolsillos de los que más necesitan.

Desde el Gobierno no pueden mirar para el costado cuando saben que los militantes y punteros se quedan con la mitad de los pagos a esta gente. Ya ni los visitaban ni sabían de sus necesidades. Andan en 4x4 y comiendo en puerto Madero.

Los ciudadanos no pueden salir a la calle que los roban y los matan por nada, pero ponen a un ministro de Seguridad que decía que era una “sensación” y la droga de “tránsito” y ahora dice que no perdieron las elecciones. Entonces pregunto por qué están tan desesperados para revertirlas poniendo al país en un estado terminal. Es muy importante que no tengan mayoría en el Congreso para discutir nuevas ideas y ser una República. Nuevamente: entonces agarren todo lo que les dan, en el cuarto oscuro voten por cualquiera, con responsabilidad y dignidad. Nadie se entera nunca cuál fue tu voto.

David Martens

DNI 7.606.829

El Bolsón