Neuquén celebra la feria estudiantil de la UNCo: hasta qué hora se puede visitar y dónde se realiza

La Federación Universitaria del Comahue (FUC) en conjunto con los Centros de Estudiantes de la sede Neuquén, realizan este miércoles una feria estudiantil en la ciudad. Se trata de la «Feriando Unco» que cuenta con la participación de más de 60 estudiantes y no docentes.

«Feriando UNCo», todos los detalles

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) «se convirtió en escenario de una jornada marcada por la innovación y el espíritu emprendedor», anunciaron desde la FUC. A su vez señalaron que la actividad se desarrollará hasta las 17 hs en el Pasillo de la Barda que iniciará desde el edificio de Ingeniería en la sede la UNCo de Neuquén.

Según lo informado desde la organización, en el lugar se podrán encontrar stands y conocer «una amplia variedad de productos elaborados por estudiantes y trabajadores universitarios».

La feria representa una «oportunidad para visibilizar el talento y el esfuerzo de quienes, además de cursar sus carreras, desarrollan iniciativas propias como forma de crecimiento personal y sustento económico».

Los estudiantes señalaron que la convocatoria es abierta a toda la comunidad universitaria y al público en general. A quienes asistan, pidieron llevar alimento no perecedero.