Quién es Jorge Messi, el hombre que está detrás de cada paso de Lionel y hoy preocupa por su salud

La preocupación por la salud de Jorge Messi volvió a instalarse en las últimas horas y puso el foco sobre una figura que, pese a haber sido clave en la carrera de Lionel Messi, siempre eligió mantenerse lejos de los reflectores.

Las lágrimas del capitán argentino después de convertir su primer gol en la victoria 3 a 0 ante Argelia por el Mundial 2026 generaron una fuerte repercusión en todo el mundo. Aunque el futbolista no dio detalles sobre los motivos de su emoción, sí reconoció que atravesó «días difíciles», una frase que cobró un significado especial ante las versiones que vinculan ese momento con la situación de salud de su padre.

Detrás del mejor futbolista de su generación, hay una historia de sacrificios, decisiones difíciles y acompañamiento incondicional que tiene a Jorge Messi como uno de sus protagonistas centrales.

El padre que apostó todo por el sueño de Lionel

Nacido en Rosario el 1 de enero de 1958, Jorge Horacio Messi trabajó durante años en una fábrica metalúrgica mientras criaba junto a Celia Cuccittini a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

Mucho antes de que el apellido Messi se convirtiera en una marca global, Jorge era simplemente un padre que acompañaba a su hijo a entrenar y que observaba cómo aquel chico tímido empezaba a destacarse en las inferiores de Newell’s Old Boys.

Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando Lionel fue diagnosticado con un déficit de la hormona de crecimiento. El tratamiento era costoso y la familia tenía dificultades para afrontarlo a largo plazo.

Fue entonces cuando Jorge tomó una de las decisiones más importantes de su vida.

El hombre que llevó a Messi a Barcelona

A comienzos de los años 2000, Jorge Messi apostó por una oportunidad que parecía casi imposible. Después de que Barcelona mostrara interés por el joven rosarino, fue uno de los impulsores del viaje a España que terminaría cambiando la historia del fútbol.

La mudanza implicó dejar atrás gran parte de la vida que habían construido en Argentina para acompañar el desarrollo deportivo de Lionel.

Aquella apuesta terminó siendo decisiva. Barcelona asumió el tratamiento médico del joven futbolista y comenzó una de las carreras más extraordinarias que se recuerden.

Con el paso de los años, Jorge no solo fue padre. También se convirtió en uno de los principales administradores de la carrera profesional de su hijo.

El representante que negoció los grandes contratos de Leo

Mientras Lionel brillaba dentro de la cancha, Jorge Messi asumía un rol fundamental fuera de ella.

Durante décadas fue el encargado de negociar contratos, gestionar acuerdos comerciales y participar en algunas de las decisiones más importantes de la carrera del capitán argentino.

Su nombre apareció ligado a cada renovación con Barcelona, al histórico desembarco en París para jugar en el PSG y también a la llegada de Lionel a Inter Miami.

Pese a ocupar un lugar de enorme relevancia, siempre mantuvo un perfil bajo y evitó convertirse en una figura mediática.

Un vínculo que quedó expuesto en los momentos más importantes

A lo largo de la carrera de Messi hubo innumerables imágenes que reflejaron la cercanía entre padre e hijo.

Desde las tribunas siguiendo partidos decisivos hasta los festejos familiares después de los títulos más importantes, Jorge siempre estuvo presente en silencio, acompañando sin buscar protagonismo.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió durante un partido de Inter Miami, cuando compartió palco con Celia Cuccittini mientras observaban a Lionel liderar a su equipo. Al finalizar el encuentro, el futbolista lanzó su camiseta hacia el sector donde estaban sus padres, en una escena que se volvió viral y emocionó a los fanáticos.

La figura que hoy vuelve a estar en el centro de la escena

En las últimas horas trascendieron versiones periodísticas sobre un delicado problema de salud que estaría atravesando Jorge Messi, aunque la familia no realizó declaraciones públicas ni confirmó oficialmente ningún diagnóstico.

Lo cierto es que, mientras Lionel intenta conducir una vez más a la Selección Argentina en un Mundial, la atención también se dirige hacia el hombre que estuvo presente en cada uno de sus pasos.

Porque mucho antes de los Balones de Oro, los récords y los títulos, Jorge Messi fue quien acompañó a un chico rosarino cuando todavía nadie imaginaba que se convertiría en una leyenda del fútbol.

Y hoy, cuando la preocupación por su salud crece, vuelve a quedar en evidencia el papel fundamental que tuvo en la historia del capitán argentino.

Con información de PrimiciasYa