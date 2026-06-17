«Tiempo de descuento» para Manuel Adorni: crece la presión para forzar su renuncia al gabinete de Javier Milei

El margen de maniobra para la continuidad de Manuel Adorni en el Poder Ejecutivo ingresó en una fase de resolución inminente. Los jefes de bloque del Senado de la Nación protagonizan este miércoles a las 18 una reunión de labor parlamentaria bajo un escenario de parálisis legislativa.

La estrategia de La Libertad Avanza se concentra en evitar que se abra el recinto este jueves, con el objetivo de bloquear el tratamiento sobre tablas de la moción de censura y el pedido de interpelación que motoriza el peronismo.

A pesar del sostenimiento político que ejercen el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fuentes legislativas con acceso directo a la Casa Rosada confirmaron a LA NACION que el desplazamiento del Jefe de Gabinete se concretaría en el corto plazo. De habilitarse la sesión, la oposición consolidaría de forma histórica la mayoría absoluta requerida por el artículo 101 de la Constitución Nacional para dictar su remoción, un hecho sin precedentes desde la reforma institucional de 1994.

El quiebre con los bloques dialoguistas en la Cámara Alta: «ese tipo ya está muerto»

La inviabilidad operativa de Adorni en el Congreso quedó ratificada tras las gestiones de la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien transmitió a la cúpula gubernamental el quiebre definitivo de los lazos con los sectores dialoguistas. La distancia de los bloques aliados se profundizó luego de la argumentación pública del exvocero sobre el origen de su fortuna mediante transacciones en criptomonedas y herencias familiares en efectivo.

“Es cuestión de horas. Si no renuncia, el Gobierno sabe que en cuanto abramos el recinto Adorni está fuera del Gobierno”, detalló un legislador de la Unión Cívica Radical involucrado en las mesas de negociación.

Las gestiones informales para contener la crisis alcanzaron a las segundas líneas del propio Gabinete nacional:

El pedido del Ministerio del Interior: el ministro Diego Santilli intercedió ante senadores de confianza solicitando moderación en el debate legislativo. «Si no lo matan ustedes, lo matamos nosotros, pero este tipo ya está muerto», fue la respuesta recibida por parte de una espada parlamentaria de la oposición.

el ministro Diego Santilli intercedió ante senadores de confianza solicitando moderación en el debate legislativo. «Si no lo matan ustedes, lo matamos nosotros, pero este tipo ya está muerto», fue la respuesta recibida por parte de una espada parlamentaria de la oposición. Las versiones de Justicia: versiones surgidas de dependencias vinculadas al Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, indicaron que los términos de la renuncia ya se encuentran redactados en Balcarce 50, a la espera del momento de su difusión oficial, aunque formalmente la versión fue desestimada por voceros de esa cartera.

El informe de gestión y la intervención de Villarruel

La planificación original del Gobierno contemplaba utilizar la sesión de esta semana para sancionar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No obstante, el pedido de interpelación presentado por el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, modificó el temario y forzó una postergación de los debates estratégicos del oficialismo.

El descontento en la Cámara Alta se aceleró cuando Adorni propuso diferir su informe constitucional de gestión. La sospecha opositora de que el ministro coordinador planeaba presentarse recién a finales del mes de julio unificó las críticas de las bancadas. Si bien Bullrich logró pautar la fecha de exposición para el 2 de julio, el compromiso no disminuyó la intención de los bloques de dar curso a la moción de destitución en caso de abrirse el recinto.

El factor determinante para precipitar la convocatoria de este miércoles fue la intervención de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien cuestionó públicamente que Adorni no haya concurrido al Senado en sus meses de gestión. Al convocar formalmente a la reunión de labor parlamentaria, Villarruel obligó a la totalidad de las fuerzas políticas a fijar una postura abierta sobre la apertura del debate de remoción.