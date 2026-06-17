Paro provincial de salud en Neuquén: ATE inició una medida de fuerza por 48 horas, los motivos

El sistema público de salud de Neuquén atraviesa un paro este miércoles. La medida de fuerza fue anunciada por el gremio estatal ATE y tendrá una extensión de 48 horas, según informó la entidad en un comunicado que firmó su secretario general en la provincia, Carlos Quintriqueo.

Hasta el mediodía la huelga continuaba vigente, precisaron voceros del sindicato consultados por Diario RÍO NEGRO.

La medida, que comenzó hoy y continuará hasta mañana, se tomó como represalia a una serie de planteos que no se cumplieron, señaló ATE.

Entre los principales ejes del reclamo, desde el sindicato enumeraron «la falta de firma de los expedientes acumulados de pase a planta, liberación de los cargos, falta de respuesta al listado de niveles y agrupamiento».

También exigieron el aumento del valor de las guardias, la bonificación «part-time» y una respuesta «a los reclamos efectuados oportunamente sobre las bonificaciones».

ATE pidió, por otra parte, terminar con «el ingreso de monotributistas» y «el pago indebido de guardias que no corresponden».

Paro en salud de Neuquén: el Gobierno convocó a ATE

Fuentes del ministerio de Salud informaron que el gremio fue convocado pasado el mediodía y que se esperaba llegar a un acuerdo en el transcurso de la jornada, en un encuentro encabezado por funcionarios de la cartera que conduce Martín Regueiro.

En la notificación ATE repudió a su vez las irregularidades por las cuales se apartó a la directora del área de Recupero Financiero del ministerio de Salud y el acuerdo entre Neuquén e YPF para desarrollar el proyecto de GNL.

La medida se sintió con fuerza esta mañana, al menos, en los centros de salud de la zona de la Confluencia.