Emergencia frutícola: alivio financiero para productores con prórroga de créditos en Río Negro

El Gobierno de Río Negro dispuso la prórroga de distintas líneas de financiamiento destinadas a productores frutícolas alcanzados por la Emergencia Frutícola Agropecuaria, en el marco del Decreto 1.127/25. La medida busca otorgar alivio financiero a un sector afectado por contingencias productivas y permitir mayor previsibilidad para planificar la próxima temporada.

La decisión alcanza a productores con certificado de emergencia vigente y permite postergar los vencimientos de créditos vinculados a tareas clave del ciclo productivo.

Líneas de financiamiento alcanzadas en Río Negro

Financiamiento de Raleo y Labores Culturales 2025

Programa de Agroinsumos Rionegrino (PAR XXVI)

Financiamiento de Labores de Cosecha 2025

Según se informó oficialmente, la cancelación de los compromisos comenzará a partir de julio de 2027, lo que implica un reordenamiento del esquema de pagos para el sector.

El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, destacó que la medida «responde a una situación excepcional que atravesó el sector» y que busca evitar que las obligaciones financieras se conviertan en una carga adicional en el actual contexto productivo.

«El objetivo es generar mejores condiciones para que los productores puedan sostener sus producciones, atravesar este período y seguir invirtiendo en las tareas necesarias», agregó el funcionario.

Adhesión y trámites

Los productores alcanzados deberán formalizar su adhesión a la prórroga mediante la firma de formularios en las oficinas de Río Negro Fiduciaria S.A.

Atención: lunes a viernes de 8 a 13.30.

Lugar: Ruta Nacional 22, kilómetro 1200, Allen.

Requisito: certificado de emergencia vigente.

La medida se enmarca en el acompañamiento provincial a uno de los sectores productivos centrales de la economía rionegrina, especialmente en el Alto Valle y zonas frutícolas de influencia.