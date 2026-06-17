Especial Podio Mundial: llevate un póster gigante de Lionel Messi después del debut de la Selección en el Mundial 2026

La adrenalina del debut de la Scaloneta se vivió a flor de piel en cada rincón de la región. Después de lo que fue la inolvidable noche de la Selección Argentina ante Argelia en el inicio de la fase de grupos, Diario RÍO NEGRO preparó un regalo exclusivo para que los hinchas sigan alentando al campeón del mundo.

Este jueves 18 de junio, de manera excepcional junto con la edición del suplemento Podio Mundial, nuestros lectores recibirán gratis un póster gigante de Lionel Messi. El «10» y capitán albiceleste, que en este torneo batió un récord absoluto en la historia de la competencia al disputar su sexto Mundial, lidera una vez más la ilusión de todo el país bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Un recuerdo único junto al suplemento Podio Mundial

La entrega de este póster a todo color forma parte de la cobertura especial que el equipo de Deportes de Diario RÍO NEGRO viene desplegando desde fines de mayo en todas sus plataformas, acompañando el paso a paso de la Albiceleste en la cita que se reparte entre Estados Unidos, México y Canadá.

El póster vendrá integrado al suplemento especial Podio Mundial donde vas a encontrar:

El análisis detallado , las estadísticas clave y el uno por uno de lo que dejó el debut de la Scaloneta.



, las estadísticas clave y el uno por uno de lo que dejó el debut de la Scaloneta. Las mejores fotos de nuestra cobertura exclusiva de la máxima cita del fútbol.



de nuestra cobertura exclusiva de la máxima cita del fútbol. Todos los detalles que tenés que saber de los próximos rivales de la Scaloneta: Austria y Jordania.

La edición de este jueves promete agotarse temprano en los kioscos de diarios y revistas de Río Negro y Neuquén. Asegurá tu ejemplar impreso con tu canillita para guardar un recuerdo histórico de este torneo que tiene a la Selección defendiendo el título y buscando superar cada obstáculo para terminar entre los mejores del planeta.