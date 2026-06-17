En la Patagonia liberan 1.000 millones de moscas por temporada para proteger a los frutales de la plaga más peligrosa del mundo

La Patagonia mantiene desde hace más de dos décadas una condición sanitaria que la distingue a nivel nacional e internacional: el reconocimiento como Área Libre de Mosca de los Frutos.

Para ello, existe una red de vigilancia, control y prevención que abarca cerca de 200.000 hectáreas y que hoy incorpora desarrollos tecnológicos de nivel internacional. Entre ellos se destaca la implementación de la Técnica del Adulto Frío (TAF), un moderno sistema para la liberación de insectos estériles que posiciona a la Argentina entre los pocos países del mundo que utilizan esta herramienta junto con México, Guatemala, Estados Unidos y Croacia.

El programa es ejecutado a nivel regional por la Comisión de Sanidad Vegetal de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa), conformada por el sector productor frutícola y los gobiernos provinciales. El mismo es coordinado a nivel nacional por SENASA.

Argentina es uno de los pocos países del mundo que utilizan la Técnica del Adulto Frío, junto con México, Guatemala, Estados Unidos y Croacia.

Sus acciones incluyen una extensa red de monitoreo mediante trampas distribuidas en toda la Patagonia, controles cuarentenarios en barreras sanitarias, vigilancia permanente de hospederos y la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE), considerada una de las herramientas más eficientes, preventivas y amigables con el ambiente para el manejo de esta plaga.

Estas acciones, acompañadas por el sector frutícola, permiten que la fruta fresca de la Patagonia llegue a mercados con estrictos requisitos sanitarios, como Estados Unidos y China, además de facilitar el acceso a la costa oeste a través de puertos del Océano Pacífico.

¿Qué es el PROCEM Patagonia? El PROCEM Patagonia es el programa encargado de proteger el estatus de Área Libre de Mosca de los Frutos en la región patagónica argentina.

Su sistema de vigilancia se basa en una extensa red de trampas estratégicamente distribuidas en todos los valles productivos de la Patagonia. Esta red de 1819 trampas, permite en el caso de un eventual ingreso de la plaga detectar tempranamente su presencia, monitorear la recaptura de los insectos liberados y respaldar la toma de decisiones para mantener la condición fitosanitaria de la región.

¿Mosca de los Frutos o mosca doméstica? Se trata de insectos muy diferentes.

La Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), utilizada en la técnica de insecto estéril, es más pequeña y presenta colores amarillos, marrones y negros, además de alas con manchas características. Es una plaga agrícola que deposita sus huevos en los frutos y puede afectar seriamente la producción frutícola. No transmite ningún tipo de enfermedad a las personas.

La mosca doméstica (Musca domestica), en cambio, es de color gris oscuro, mide entre 6 y 8 milímetros y está asociada principalmente a residuos orgánicos y ambientes urbanos.

La diferencia fundamental es que la mosca doméstica no representa una amenaza para las exportaciones frutícolas, mientras que la mosca de los frutos es una de las plagas más importantes para el comercio internacional de frutas frescas.

Mosca de los Frutos

Mosca doméstica

La revolución de “La Técnica del Adulto Frío”

La nueva modalidad de liberación mediante Adulto Frío marca un salto tecnológico respecto del sistema tradicional en bolsas, ya que permite liberar insectos acondicionados, para cumplir eficazmente el control preventivo de otros ejemplares de la misma especie.

La Técnica del Adulto Frío (TAF) es un método innovador que permite emerger, transportar y liberar moscas estériles en estado de reposo mediante un shock térmico (enfriamiento).

Esta técnica consiste en liberar machos estériles en los principales centros urbanos de la Norpatagonia. De esta manera, se realiza un control preventivo sin utilizar insecticidas, convirtiéndose en una herramienta ecológica que protege el ambiente.

Actualmente, el sistema se aplica sobre unas 17.000 hectáreas del Valle Medio y Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Las liberaciones se realizan tanto por vía aérea como terrestre, alcanzando zonas urbanas y periurbanas consideradas estratégicas para la protección del área libre.

Cada semana se liberan alrededor de 36 millones de insectos estériles, mientras que durante toda la temporada —entre octubre y mayo— la cifra alcanza los 1.000 millones de ejemplares.

Según los técnicos del programa, el nuevo sistema incrementa significativamente la calidad biológica de los insectos, dado que estos son liberados en óptimas condiciones fisiológicas, hidratados, alimentados y con madurez sexual adecuada, lo que favorece su desempeño.

El corazón de la innovación

Uno de los pilares de esta innovación fue inaugurada en octubre de 2025 en el Centro de Emergencia de Adultos Fríos (CEDAF), ubicado en el kilómetro 1200 de la Ruta Nacional 22, en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro.

Las instalaciones incorporaron dos modernas salas de emergencia y shock térmico en simultáneo. Las mismas representan un avance tecnológico sin precedentes para el programa.

En una primera etapa, las pupas se mantienen a 21 °C para favorecer la emergencia de los insectos. Posteriormente, la temperatura desciende de manera controlada hasta alcanzar los 0 °C en aproximadamente 40 minutos.

Las instalaciones reducen el estrés fisiológico de los insectos y mejoran su calidad biológica. Foto: gentileza Funbapa.

Este procedimiento, conocido como “shock térmico», induce un estado de inmovilidad temporal que facilita el manejo, transporte y liberación de los insectos, reduciendo el estrés fisiológico y mejorando su calidad biológica.

El sistema incorpora además el control automatizado de humedad, iluminación, alarmas y monitoreo remoto. Una de las innovaciones más destacadas fue la capacidad de reducir simultáneamente la temperatura y la humedad relativa dentro de las cámaras, evitando la condensación y el aglutinamiento de los insectos sin afectar su supervivencia ni desempeño.

Tecnología regional para optimizar la liberación terrestre

En los últimos años, el Programa desarrolló tecnología propia para optimizar la liberación terrestre de machos estériles en pequeños centros urbanos de la Patagonia.

Los primeros prototipos comenzaron a diseñarse en 2020 con el objetivo de contar con un sistema capaz de dispersar adultos fríos de manera uniforme y controlada. Aquellas primeras experiencias dieron origen a una tecnología que hoy permite regular con precisión la densidad de liberación y registrar cada operación en tiempo real.

Manzana en chacra del Alto Valle del río Negro. Foto: archivo Florencia Salto.

Actualmente, las liberaciones terrestres se realizan mediante vehículos especialmente equipados por Funbapa. Si bien los primeros equipos eran simples y de construcción artesanal, demostraron rápidamente su eficacia a través de los índices de recaptura obtenidos en la red de monitoreo. Sobre esa base, el sistema continuó evolucionando.

Hoy, cada unidad puede liberar hasta 1,5 millones de adultos fríos en apenas dos horas. Además, dispone de un sistema integrado de hardware y software que incorpora geolocalización, dosificación automática, registro operativo y monitoreo permanente de la carga de insectos.

Las unidades terrestres desarrolladas por FUNBAPA permiten liberar insectos estériles con precisión y monitoreo en tiempo real. Foto: gentileza Funbapa.

El Ingeniero Alejandro Musi, subcoordinador del programa, destacó que muchas de estas innovaciones surgieron a partir de la experiencia acumulada en el trabajo diario. «Nosotros no somos investigadores ni desarrolladores; somos ingenieros dedicados al trabajo de campo. Muchas de estas mejoras surgieron de las necesidades que encontramos todos los días en la operación del programa».

A la liberación terrestre se suma la liberación aérea de insectos estériles, que se realiza dos veces por semana mediante una aeronave que recorre el Alto Valle desde Villa Regina hasta Plottier. Cada vuelo demanda entre tres y cuatro horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del tráfico aéreo.

A la liberación terrestre se suma la liberación aérea de insectos estériles, que se realiza dos veces por semana mediante una aeronave que recorre el Alto Valle. Foto: gentileza Funbapa.

Beneficios del PROCEM Patagonia

Mantener a la Patagonia como Área Libre de Mosca de los Frutos genera beneficios sanitarios, económicos y comerciales para toda la región.

Un programa clave para las exportaciones

La vigilancia y prevención de los ingresos de la Mosca del Mediterráneo es una herramienta fundamental para sostener el reconocimiento de la Patagonia como Área Libre de la plaga, una condición sanitaria indispensable para acceder a los mercados internacionales más exigentes.

La vigilancia y prevención de los ingresos de la Mosca del Mediterráneo es una herramienta fundamental para sostener el reconocimiento de la Patagonia como Área Libre de la plaga, una condición sanitaria indispensable para acceder a los mercados internacionales más exigentes. Reconocimiento internacional

El reconocimiento de los Estados Unidos como Área Libre de Mosca de los Frutos para la Patagonia constituyó un hito sanitario y comercial de gran relevancia. Esta condición permitió facilitar el acceso de la producción regional a uno de los mercados más exigentes del mundo, reduciendo costos de exportación, mejorando la competitividad de la fruta patagónica y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de las economías regionales.

En 2020, China reconoció oficialmente a la Patagonia como zona libre de Mosca de los Frutos, habilitando un mercado estratégico para la cereza argentina.

Las exportaciones frutícolas hacia destinos como Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia y China se ven beneficiadas ya que nos permite transitar a través de puertos chilenos.

Sin esta condición sanitaria, los envíos deberían someterse a costosos tratamientos cuarentenarios que afectarían la competitividad de toda la cadena productiva.

Apertura de mercados Desde el reconocimiento internacional del Área Libre:

✔ Se incrementaron las exportaciones de manzanas y peras hacia Estados Unidos y países de la cuenca del Pacífico.

✔ Crecieron las exportaciones aéreas de cerezas a mercados de alto valor, especialmente China.

✔ Se redujeron los costos asociados a tratamientos cuarentenarios y logística de exportación.

Un financiamiento regional

Desde 2025, el programa es solventado exclusivamente por los productores a través del canon sanitario aplicado a la fruta destinada a exportación, mercado interno e industria. Se trata de un modelo de financiamiento “poco frecuente” a nivel nacional e internacional, que demuestra el compromiso del sector productivo con una herramienta sanitaria que aporta beneficios directos a la competitividad de la fruticultura regional.

Estos recursos permiten fortalecer el sistema de vigilancia fitosanitaria, modernizar la infraestructura, incorporar nuevas tecnologías y optimizar los sistemas de liberación de insectos estériles.

Detrás de cada fruta patagónica que llega a los mercados más exigentes del mundo existe una tarea silenciosa y permanente: proteger el estatus sanitario que distingue a la región y sostiene su competitividad internacional.

(*) Redacción colaborativa del Equipo Técnico de Funbapa.

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