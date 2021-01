No les interesan los jubilados

CIPOLLETTI

Como soy persona de alto riesgo y jubilada, radicada temporalmente en Neuquén pero por la maldita pandemia di el cambio de domicilio a Cipolletti donde actualmente resido, PAMI me borró la doctora de cabecera de Neuquén, la cual me atiende desde hace más de 20 años.



Me asignaron un doctor del Policlínico Modelo Cipolletti, que el primer mes me recetó perfectamente los medicamentos por mí solicitados, emitiendo las recetas electrónicas.

Pero al segundo pedido ya no me respondió, y ante las reiteraciones de mi solicitud, silencio total.



Ante esta anormalidad me quejé ante el PAMI, que en forma inmediata me asignó otro profesional del mismo policlínico.

Éste directamente me ignoró el pedido y nunca se comunicó para, por lo menos, averiguar qué necesitaba.



Me vuelvo a comunicar con PAMI y este ente me dice que solo me debo contactar con el policlínico para solucionar el inconveniente.

Y aquí se completa esta situación anormal, ya que es imposible que te atiendan los teléfonos.



Redacté varios e-mails dirigidos tanto al doctor como al policlínico y jamás tuve devolución de comentarios sobre los mismos.

Reitero, por mi edad y mis antecedentes médicos soy persona de muy alto riesgo, por lo que no puedo andar fuera de casa por tiempo prolongado y en contacto con reuniones de personas.



Por lo tanto, recurriré a los orígenes para conseguir los medicamentos.

Evidentemente al policlínico no le interesan los jubilados.

María Mónica Dallorso

