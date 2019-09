No, no es Montenegro quien afirma que “los negros” votaron al kirchnerismo porque “quieren asado y vino de cajita”

Días después de la derrota del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto frente al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, comenzó a circular un audio de un hombre que habla despectivamente de “los negros” que votaron al kirchnerismo. En redes sociales se atribuye ese contenido a Guillermo Montenegro, ex fiscal y ex juez federal, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Cambiemos y candidato a intendente de General Pueyrredon, municipio bonaerense. Sin embargo, a través de un estudio realizado por ingenieros en sonido del Conicet a pedido de Reverso, se pudo comprobar que la voz del audio no coincide con la del diputado y que, por ende, no es él quien habla en el contenido que se viralizó.

Con más de 63 mil compartidos, 1 millón de reproducciones y 6500 reacciones, este medio identificó al menos 7 publicaciones con la pieza desinformante en Facebook. También llegó por lo menos 9 veces al número de WhatsApp (+54 9 11 3182-3655) de este medio para ser verificadocon el siguiente texto: “Guillermo Montenegro fue juez Federal, Ministro de justicia y seguridad de Mauricio Macri y embajador en Uruguay. Un Gorila enojado hablando después de las elecciones del domingo pasado…REENVIAR” (sic).

¿Qué dice el audio viral?

En la grabación se escucha una voz de un hombre que dice: “¿Y qué querés que te diga? Es fácil. Los negros eligieron. Los negros eligieron queremos flan. No queremos cloacas (…) no queremos agua, total no nos bañamos, no nos interesa. Asfalto, ¿para qué? Metemos la pata en el barro (…) ¿Para qué quieren Metrobús? Iluminación, todas esas boludeces no quieren. Los negros quieren asado, quieren vino de cajita, birra, mucha birra quieren los negros, marihuana, cocaína (…)”.

Y agrega: “Vinieron los españoles, encima echamos a los ingleses, vinieron los españoles, se aparearon con los nativos de acá, nacieron los peronistas y los hinchas de Boca, algo peor que eso no puede haber. Y bueno, después están las distintas ramificaciones. Son como la gripe, tenés la gripe común, la gripe virósica, la gripe A, la gripe aviar, tenés un montón de gripes. Bueno, esto es lo mismo: están los peronistas kirchneristas, los peronistas esto (…) son irrecuperables”.

Pero, ¿por qué no es Montenegro?

Reverso consultó al equipo delLaboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS) del Conicet, a cargo del investigador Jorge Gurlekian, quienes con BlackVox -creador del sistema Forensia-, una “empresa incubada en el laboratorio, que brinda herramientas tecnológicas para aplicaciones de audición y habla”, realizaron una investigación exhaustiva del audio a pedido de este medio para verificar si es Guillermo Montenegro quien habla en la pieza que se viralizó.

El estudio, a cargo del ingeniero Pedro Univaso, comparó la grabación viral de redes sociales con 5 entrevistas seleccionadas por Reverso de Guillermo Montenegro disponibles en YouTube, para saber si la voz en esas piezas es la misma. Al respecto, el documento explica que, en una escala entre -5.0 y +5.0, la comparación de voces entre la grabación “dubitada” (el audio viral) y las “indubitadas” (entrevistas) dio como resultado un valor promedio de -1.0, “donde los valores positivos corresponden a un grado de certeza en la correspondencia entre la voces y los valores negativos a una falta de certeza. Cuanto más alto el valor, mayor certidumbre en uno u otro sentido”.

En esa línea, el análisis explica que “existe una evidencia limitada que la comparación de voces no hayan sido emitidas por el mismo hablante”, es decir, que el audio viral y las entrevistas de YouTube que sí fueron emitidas por Montenegro no fueron pronunciadas por la misma persona.

Por el contrario, al comparar las entrevistas seleccionadas por Reverso entre sí, “dio como resultado un valor promedio de +4.5, expresando una evidencia muy fuerte que dichas grabaciones hayan sido emitidas por el mismo hablante”.

El martes 13 de agosto último, luego de que se viralizara el audio, Montenegro adjuntó un tuit de Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas y parte del Frente de Todos -quien sostuvo que era Montenegro en el audio-, y desmintió en su cuenta de Twitter que se tratara de su voz. “Cualquiera que me conoce sabe, no solo por mi voz, sino también por los conceptos vertidos allí, que no soy yo”, aseguró el candidato.



En el día de hoy circuló un supuesto audio de mi autoría donde hablaba de manera descalificadora y despectiva hacia el electorado.

Cualquiera que me conoce sabe, no solo por mi voz, sino también por los conceptos vertidos allí, que no soy yo. pic.twitter.com/t3vu25NNm1 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 14, 2019



Al rato de que Montenegro señalara públicamente que no es él quien habla en el audio, Marcelo Puella borró el tuit original y publicó otro en el que pidió disculpas por lo publicado al candidato.



Quiero hacer públicas mis disculpas al candidato a Intendente por General Pueyrredon @gmontenegro_ok por una publicación mía, no habiéndolo chequeado previamente. Mi conducta no debe ser generalizada a todos mis compañeros, yo me hago cargo.

Por eso solicito sus disculpas — Marcelo Puella (@marcelopuella) August 14, 2019

Denuncia ante la Justicia

El 15 de agosto último, Montenegro presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se inicie una investigación, según se detalló en una gacetilla enviada por el equipo de Prensa del candidato a Reverso. La presentación fue radicada en el Juzgado Federal Nº1 de Mar del Plata -que estaba de turno al momento de la denuncia- y ya se le dio intervención a la Fiscalía Nº2, a cargo del fiscal Juan Manuel Portella, según confirmaron a este medio desde el propio juzgado.

Según se lee en la denuncia, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio tomó conocimiento de la difusión del audio en cuestión dos días después de las PASO y detalló que el audio comenzó a circular por WhatsApp y que luego fue publicado en Facebook junto con una foto de él. Además, consideró que la maniobra tuvo como “único fin” generarle un perjuicio de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre.

Según los resultados definitivos de las PASO en General Pueyrredón, Montenegro (PRO) ganó la interna de Juntos por el Cambio con el 20,6% de los votos, por encima de Vilma Baragiola (UCR), que alcanzó el 14,2 por ciento.

Solidaridad de Raverta

Fernanda Raverta, candidata por el Frente de Todos en General Pueyrredon y quien obtuvo el 27,7% de los votos en dicho municipio, se solidarizó con el candidato y respondió al tuit de Montenegro un día después señalando que “a todas luces fue víctima de una noticia falsa”, según expresó en su cuenta de Twitter. Por último, agregó: “La rivalidad política se dirime con propuestas y no con campañas sucias”.



Mi solidaridad para con @gmontenegro_ok quien a todas luces fue víctima de una noticia falsa.

La rivalidad política se dirime con propuestas y no con campañas sucias.#HayOtroCamino y no es por acá. Es por el camino de la verdad y del compromiso. https://t.co/hPAB4p1jPd — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 14, 2019



No es la primera vez en esta campaña que circula un audio que se atribuye falsamente a un dirigente político. En junio último Reverso verificó una supuesta grabación de Felipe Solá, diputado nacional de Red por Argentina, ahora en Frente de Todos, que llamaba a sus compañeros a “no mostrar en campaña lo facho que son”. Sin embargo, se pudo comprobar que la pieza fue en realidad grabada en un video por el humorista e imitador Ariel Tarico y fue quitada de contexto y utilizada para desinformar.

