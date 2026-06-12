El riesgo país cae a 433 puntos y se acerca a un umbral clave para volver al crédito internacional

El riesgo país continúa con tendencia a la baja y, al promediar la rueda de este viernes, es de 433 puntos básicos, aunque los bonos operan con resultado mixto.

La mejora en la calificación de la deuda impulsa la baja del riesgo país

El retroceso mantiene el proceso que se inició el jueves tras la mejora de la nota de la deuda pública por parte de Standard & Poor’s.

En caso de que el índice que elabora JPMorgan perfore los 400 puntos, se afirma la posibilidad de que el país pueda volver a los mercados voluntarios de crédito.

Este es uno de los objetivos del Gobierno nacional y en especial de la conducción económica. Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.

En tanto, Moody’s adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda argentina y se espera que también decida una mejora.

Estas tres firmas son las que influyen en el mercado de bonos mundial a través de sus consideraciones, y el hecho de que mejoren la nota implica que hay más dinero disponible de inversores para comprar títulos argentinos. Esto mejora los precios de los bonos y baja la tasa de interés para empresas.

Por su reglamento interno, muchos fondos que manejan activos multimillonarios tienen prohibido invertir en países con mala calificación crediticia.

En forma paralela, la empresa MSCI decidirá en dos semanas si saca a la Argentina de su calificación de “standalone”, fuera de toda posibilidad de inversión, y la ubica en “mercado de frontera”, considerado de alto riesgo; la aspiración de máxima sería pasar a ser “mercado emergente”.

El índice MSCI se ocupa del mercado accionario y sus decisiones orientan a los inversores a comprar o vender papeles de un país.

De allí también se explica la suba de las acciones. Al momento, el MERVAL sube 0,5% y los ADRs en Nueva York también experimentan avances.

NA