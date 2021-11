No nos dejemos arrastrar

Lomas de Zamora

Pasadas las elecciones legislativas, como era previsible el gobierno perdió, llevando a su Partido Justicialista a la peor elección que registra desde el retorno de la Democracia. Con la enorme y torpe inyección económica, bruta dádiva disfrazada de ayuda, recuperó algunos puntos con respecto a las PASO en los tradicionales lugares que corresponden a la Tercera Sección Electoral, sur del Conurbano, pero no le alcanzó para dar vuelta la elección, lo que implicó que por primera vez el Peronismo perdiera la mayoría del Senado. Sin dudas es la consecuencia de una política errática y descontrolada, sin objetivos, salvo la permanencia en el poder de funcionarios sin ideas y sospechados de prácticas corruptas, de desbarajustes penosos en la política sanitaria, el estrepitoso fracaso en la educación, la brutal inseguridad en alza, todo éste cóctel lamentable, enmarcado en una producción en los peores niveles y una inflación galopante que nos ubica detrás de Venezuela, Sudan y Surinam un horroroso cuarto puesto.

Pero cuando vemos que después de la derrota convocan a festejar el triunfo, tenemos que razonar que no sólo son un mal gobierno con funcionarios que dan pena cuando hablan, como el gobernador y la primer candidata a diputada de la Provincia, sino que estamos conducidos por un gobierno esquizofrénico.

La oposición triunfante, no fue ni es un techado de virtudes; en lugar de convertirse en cuasi contestatarios de las barrabasadas en declaraciones y hechos del oficialismo y de salir de la puja de egos, está alejada de la madurez que requieren estos difíciles tiempos que nos toca transitar y demostrar la respuesta urgente a los mismos con un plan de gobierno.

La UCR es el Partido por excelencia que por su territorialidad y sus cuadros políticos tiene mucho para aportar.

Hacia adentro de la alianza, la locura no se combate con más locura, la ordinariez no se combate con más ordinariez, al peronismo (kirchnerismo) no se lo combate con más peronismo.

Es tarea básica de la oposición abrirse a un profundo debate sobre la anomia que nos atraviesa como sociedad y degrada nuestra cultura.

Fabio Abraham, ex Secretario de Gobierno y ex concejal UCR.